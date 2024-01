Tak fotí ti nejlepší: písečné peklo Dakaru je českou sportovní fotografií roku

Motocyklový závodník Luciano Benavides zahalený v oblacích rozvířeného pouštního písku je hrdinou snímku Pavola Tomaškina, který zvítězil v Soutěži sportovní fotografie 2023. Porota mu za tento záběr udělila hlavní Cenu Jaroslava Skály. Výsledky soutěže byly oznámeny během slavnostní vernisáže výstavy nejlepších prací v pražském Czech Photo Centre, která proběhla ve středu 24. ledna večer.

Porota konstatovala, že Tomaškinova vítězná fotografie skvěle zachycuje prostředí i atmosféru Rallye Dakar, souboj sportovce s masou pouštního písku i sílu stroje. "K tomuto jednoznačně čitelnému obsahu navíc přidává nádhernou, výtvarně přesvědčivou formu. Jako každá výborná fotografie, má snímek v sobě i nádech tajemství a slovy těžce formulovatelné 'něco navíc', které mu dodává výjimečnost," konstatovala porota.

Soutěž pořádá Klub sportovních novinářů. Jméno legendy české sportovní fotografie Jaroslava Skály nese hlavní cena od minulého ročníku. Pavol Tomaškin se stal jejím druhým držitelem (loni ji získal Petr Slavík, známý především díky svým fotografiím biatlonistů).

Na slavnostní vernisáži byly kromě absolutního vítěze vyhlášeny i výsledky jednotlivých soutěžních kategorií. Dvě vítězství si na své konto připsal Petr Josek, který pracuje pro agenturu Associated Press. První z nich získal v kategorii Individuální sporty za snímky z mistrovství světa v atletice, druhé pak v kategorii Portrét, opět za snímek z atletiky.

Vítězem kategorie Kolektivní sporty se stal Michal Beránek z deníku Sport. V motoristických sportech dominoval Pavol Tomaškin a premiérovým vítězem nové kategorie pro mladé fotografy do 23 let se stal Radek Kašík z webu mtbiker.cz.

Součástí přehlídky, která navazuje na vyhlášení výsledků, je také samostatná výstava fotografií Miroslava Martinovského (vítěze soutěže World Press Photo v kategorii Sport v roce 1975) a vítězné snímky z minulých ročníků.

Výstava nejlepších snímků potrvá do března

Třicátý ročník soutěže nejlepších sportovních fotografií je vyvrcholením oslav stého výročí založení Klubu sportovních novinářů. Výstava Sportovní fotografie 2023 v pražském Czech Photo Centre bude otevřena od 25. ledna do 10. března.

Pořádající Klub sportovních novinářů České republiky (KSN) je profesní sdružení profesionálních novinářů, televizních a rozhlasových reportérů, fotoreportérů a filmařů, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou. Klub byl založen v roce 1923 a o rok později se podílel na ustavení Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS). KSN je také vyhlašovatelem anket Sportovec roku a Zlatý míč.

Jaroslav Skála (1926-2010), po kterém je pojmenována hlavní cena, byl celou svou profesní kariéru věrný časopisu Stadión. Nastoupil do něj v roce 1950, když se ještě jmenoval Ruch. Působil tam jako působil vedoucí fotoreportér a zůstal mu věrný až do roku 1988, kdy odešel do důchodu. V letech 1969-1976 předsedal Klubu českých fotoreportérů.

Výsledky soutěže Sportovní fotografie 2023

Cena Jaroslava Skály (hlavní cena): Pavol Tomaškin (volný fotograf)

Kolektivní sporty: 1. Michal Beránek (Sport), 2. Roman Vondrouš (ČTK), 3. Jaroslav Svoboda (volný fotograf).

Individuální sporty: 1. Petr Josek (AP), 2. Luboš Toman (volný fotograf), 3. Viktor Hamža (volný fotograf)

Portrét: 1. Petr Josek (AP), 2. Michal Sváček (MF DNES), 3. Michal Červený (volný fotograf)

Kategorie U23 (i nečlenové KSN ve věku do 23 let): 1. Radek Kašík (mtbiker.cz), 2. Matyáš Klápa (volný fotograf), 3. Michaela Pištěláková (volná fotografka)

Porota pracovala ve složení: Alice Němcová Tejkalová (předsedkyně), vedoucí Katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK; v letech 2000-2017 sportovní novinářka. Jaroslav Legner, dlouholetý vedoucí fotooddělení redakce deníku Sport, držitel řady fotografických ocenění. Tomáš Vocelka (Aktuálně.cz), novinář a fotograf, držitel řady ocenění z domácích i mezinárodních soutěží. Martin Štěrba, fotograf, zástupce šéfredaktora Fotobanky ČTK, Martin Salajka, volný fotograf, za výbor KSN.