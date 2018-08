před 46 minutami

Současné tropické teploty, které nepřekračují jen magickou hranici 30 stupňů, ale ženou sloupce teploměrů i nad značku 35 stupňů Celsia, neohrožují jen tzv. rizikové skupiny jako děti či seniory, ale i mladé a zdravé jedince. Po konzultacích s odborníky, internisty a pediatry přinášíme souhrn jejich základních doporučení, co by měli lidé v těchto extrémních vedrech dělat a čemu by se naopak měli vyhnout.