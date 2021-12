Sněhová bouře v Dánsku donutila lidi přespat v Ikee. Povečeřeli a sledovali televizi

Nápojářské společnosti Kofola a Mattoni 1873 se stanou majiteli třetinových podílů slovenského výrobce preforem pro výrobu PET lahví a recyklátora plastových lahví, společnosti General Plastic. Podepsaly smlouvu o odkupu podílů od dosavadního majitele, společnosti GP Alliance, která si ponechá zbylou třetinu akcií. Transakce se uskuteční po schválení dotčenými úřady. Společnosti Kofola a Mattoni 1873 to v pátek oznámily v tiskové zprávě. Hodnotu transakce neuvedly.

V souvislosti se vstupem nových akcionářů plánuje General Plastic investice do dalšího rozvoje. V příštích třech letech by mělo jít řádově o miliony eur do výstavby nových technologií, souvisejících s trendem udržitelného hospodaření s plastovými obaly.