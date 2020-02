Slovenský raper podpořil kandidáta Kotlebovy strany, muzikanti to ostře kritizují

Bratislavský hudebník Moloch Vlavo způsobil na slovenské hiphopové scéně poprask, když v nové skladbě podpořil v nadcházejících parlamentních volbách kandidáta krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko. Předseda této strany přitom čelí obžalobě v souvislosti se šeky s extremistickou symbolikou. LSNS je měsíc před parlamentními volbami druhou nejpopulárnější stranou v zemi.

Pětatřicetiletý muzikant s přezdívkou Moloch Vlavo vydal v úterý 4. února na YouTube novou skladbu s názvem Čo keby. Kritizuje v ní vládní strany i podnikatele Mariana Kočnera, který je momentálně ve vazbě a mimo jiné čelí obžalobě z objednávky předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Raper v druhé sloce skladby otevřeně podpořil Marka Géciho, který kandiduje jako předseda Přímé demokracie na kandidátce LSNS. Mladý politik v klipu i hraje a společně se svojí manželkou a dcerou odevzdává hlasovací lístek se svým jménem do volební urny.

"To, co Marek prosazuje, jako je funkční referendum, hmotná a trestněprávní zodpovědnost politiků, vojenská neutralita, potravinová soběstačnost, ochrana života, to mě jednoznačně dostalo a oslovuje," vysvětlil muzikant na dezinformačním webu Hlavné správy. Dodal, že nevidí problém v podpoře kandidáta strany Mariana Kotleby, která podle něj není fašistickou, o čemž rozhodl i Nejvyšší soud.

Prokuratura obžalovala Kotlebu za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý v částce 1488 eur (37 500 korun). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Prokurátor ve zmíněném případu obžaloval Kotlebu z trestného činu projevu sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod.

Vlastní pohřeb

Proti skladbě Čo keby se vymezili slovenští rapeři, kteří Molochovy postoje odsoudili a jeho podporu extremistické strany kritizují. "Jakože nikdy jsem s tebou nebyl nějaký kámoš. Podali jsme si ruce, prohodili pár slov, občas udělali i pár tracků, které byly dobré, ale právě jsi jednou jedinou skladbou smazal celou svoji historii. RIP Moloch," napsal na Facebooku raper Zverina.

Branislav Kováč, známý pod přezdívkou Vec, se ke skladbě Čo keby vyjádřil takto:

— Branči Kováč (@BranciKovac) February 4, 2020

Raper Pil C okomentoval na Twitteru nový Molochův počin pouze skrze dva smajlíky.

— Pil C (@real_cbg) February 4, 2020

Videoklip se dočkal i negativních ohlasů mezi diváky, na YouTube má záporné hodnocení. "Podpořit nacisty a dělat jim reklamu je fakt dno," napsal například jeden z diskutujících s přezdívkou Christian Kanika. "Tenhle track by se měl jmenovat Jak sám sebe pohřbít za čtyři minuty," dodal další.

"Nemám se čeho bát," dodal Moloch Vlavo. "Mám svoji rodinu, žiju poctivě, vydělávám si poctivě a můžu si tvořit, co chci."