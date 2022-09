Slovenský raper dostal sedm let vězení. Vlakem převážel marihuanu a kokain

Maximální ceny energií, které stanovila vláda, budou platné také pro malé a střední firmy. Automaticky bez jakýchkoliv žádostí tak budou mít zastropované ceny firmy do 250 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů eur (asi 1,23 miliardy korun). Konkrétní skupiny odběratelů, kterých se cenový strop energií dotkne, určí vláda svým nařízením. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci poradního týmu premiéra Petra Fialy (ODS). Stanovení maximálních cen energií se bude týkat také plynových tepláren.

Vláda se shodla na zavedení maximální ceny za elektřinu a plyn pro domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 korun za megawatthodinu (MWh), což odpovídá zhruba 200 eur bez DPH (4900 korun) za MWh. Koncový zákazník by spolu s distribucí měl za elektřinu platit zhruba 7000 až 9000 korun za MWh. U plynu by strop měl být 3000 korun za MWh, což odpovídá zhruba 100 eurům za MWh bez DPH.