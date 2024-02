Sítě by neměly chybět na žádném okně aneb Jak je vybrat?

Zatím sice venku panuje chladné počasí, ani se ale nenadějeme a začne se oteplovat.

Venku začne pomalu svítit sluníčko, jasná známka blížícího se jara a léta, které s sebou přinese nejen koupačky venku, ale i přítomnost otravného hmyzu. Aby se nedostal do našich domovů a ložnic, je třeba na okna nainstalovat ochranné sítě proti hmyzu. Proti čemu nás ochrání a jak je vybrat?

Sítě proti hmyzu vám poskytnou tu nejlepší ochranu před hmyzem

Mouchy, komáři, včely, sršně a další hmyz, který nás během jara a léta provází na každém kroku nejen neustále bzučí, ale může se postarat i o nepříjemně svědící kousance, nebo dokonce přenášet nejrůznější nemoci.

Kdo si myslí, že takovou žlutou zimnici nebo horečku denga nemůže v našich končinách dostat, ten je na omylu. Sice ho přenáší komár egyptský, i ten se ale v našich končinách vyskytuje, stejně jako náš starý známý český komár, který přenáší západonilskou horečku. Do lesa vyrazíme s repelentem, který nám alespoň nějakou tu ochranu poskytne, ale co doma? Tam ho přece na tělo aplikovat nebudeme. Co místo něj? Sítě do oken a dveří, díky kterým:

Vám nebudou u ucha v obýváku, ložnici ani dalších místnostech doma bzučet mouchy, komáři a další hmyz. Zejména v noci je to nepříjemné, protože se nevyspíte, ráno jste unavení, a když se to stane několik nocí po sobě, může se to negativně podepsat nejen na vaší výkonnosti a náladě, ale i na zdraví.

Nedostanou se k vám domů ani včely a sršni, od kterých hrozí žihadlo a pro někoho i možná alergická reakce.

Můžete si větrat, jak potřebujete, protože skrz sítě se hmyz domů nedostane, a to ani večer, když máte rozsvícenou lampičku. Světlo hmyz přitahuje, vy ale můžete být v klidu.

Jak může taková síť do okna vypadat?

Síť do okna už dávno nemusí být jen rám z latiček a na tom natažená síť, v dnešní době je výběr poměrně široký a sítě se vyrábí oknu na míru. Oceníte je stejně jako pojištění domácnosti, vybírat můžete z mnoha provedení, mezi nimi:

Pevné okenní sítě, kdy je na pevném rámu napnutá síťovina. Takové sítě se instalují pomocí otočných držáků, které se zachytí za těsnění nebo okenní lem.

Rolovací okenní sítě, se kterými se snadno manipuluje a síť se roluje do horního boxu. Tyto sítě se dají instalovat i na střešní okno.

Víte, že sítě si zaslouží nainstalovat i dveře? I skrz ně se domů dostává nepříjemný hmyz. Naštěstí existují různé druhy sítí i na dveře, které ochranu před hmyzem ještě zvýší. Vybrat si můžete buď otevírací dveřní sítě, posuvné sítě, nebo ty plissované.