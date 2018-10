Začíná festival Signal. Projděte si unikátní instalace ke vzniku Československa

před 42 minutami

V Praze ve čtvrtek večer začíná šestý ročník festivalu světla Signal, který do neděle nabídne přes 20 světelných instalací a jehož hlavní trasy zavedou návštěvníky do historického centra, na Vinohrady a nově do Karlína. Festival si pro letošní rok vybral téma 100. let vzniku Československa.