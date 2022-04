Senior jezdí celé dny MHD a vlakem. Vyjde ho to levněji, než kdyby doma topil plynem

Neúprosné zvyšování cen energií dohnalo dvaaosmdesátiletého Grahama Childse k zoufalému řešení. Protože si senior z anglického města Wolverhampton nemůže ve svém domě dovolit topit, jezdí celé dny autobusy a vlaky, aby se zahřál. Přitom 40 let pracoval a s chudobou bojuje až v posledních letech.

Velká Británie čelí strmému nárůstu cen plynu už od konce loňského roku a po vypuknutí ruské invaze na Ukrajině se situace ještě zhoršila. Vůbec nejvíc energetická krize momentálně postihuje čtvrť Bushbury South and Low Hill v anglickém městě Wolverhampton, kde až 88 procent obyvatel nemá na to, aby účty za plyn splatilo. Píše o tom zpravodajský web stanice Sky News.

V průmyslové oblasti kdysi nebyla o pracovní příležitosti nouze. Poté, co řada místních továren zavřela, ovšem v severní části Wolverhamptonu začala trápit nezaměstnanost. Většina lidí si tak zvykla na měřičích úzkostlivě hlídat, kolik plynu spotřebuje, aby je na konci měsíce na složenkách nepřekvapily částky, které nebudou schopni uhradit.

Nyní si však devět z desíti obyvatel spočítalo, že si plyn už nemohou dovolit. Patří mezi ně i dvaaosmdesátiletý Graham Childs, který od smrti své manželky už několik let bydlí sám a kvůli neúnosným cenám nemůže vytápět svůj přízemní domek. "Pracoval jsem od roku 1954, a nikdy jsem si proto nemyslel, že se budu na stará kolena potýkat s chudobou," posteskl si důchodce.

Zoufalá situace seniora dovedla ke stejně zoufalému řešení. Aby ve svém bungalovu přes den nemrzl, tráví většinu času bezcílným ježděním v autobusech a vlacích. Je to podle něj nejlevnější způsob, jak se může zahřát. "Utratím tak méně, než kdybych si doma pustil radiátor. Občas si ještě můžu dovolit na chvíli zajít do hospody, dát si něco k pití a sedět v teple tam," svěřil se Childs.

Do svého domu se vrací jenom na přespání. V noci ze zásady nezapíná umělé osvětlení, protože situace s cenami elektřiny není o moc lepší, a když se setmí, vleze si do postele. Co nejvíc šetřit se senior snaží také na jídle. "Když jdu nakupovat, vždycky se dívám po zlevněných výrobcích, nebo beru ty, které mají těsně před datem spotřeby," dodal důchodce.

