Šéf vyhodil dva zaměstnance a brečel. Za slzy na LinkedInu schytal kritiku

V Česku by se příští rok mohlo konat další tříměsíční milostivé léto pro dlužníky. Pokud by splatili od začátku července do 2. října nedoplatky na daních, stát by jim odpustil úroky a některé další platby. Drobné nedoplatky do 200 korun by se pak mohly úplně škrtnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který zveřejnila na svém webu vláda. Ministerstvo financí chce tříměsíční akcí ulevit v době zdražování zadluženým domácnostem a chce také snížit zátěž úřadů kvůli takzvaným bagatelním dluhům.

Daňové milostivé léto se má podle návrhu týkat jen fyzických, ne právnických osob. Pokud dlužník uhradí původní dluh neboli jistinu, odpustí se mu úrok z prodlení či z posečkané částky, náklady řízení a exekuční náklady s výjimkou hotových výdajů. Podle ministerstva financí není žádoucí odpouštět ale penále či pokuty, které mají sloužit jako trest za neplacení a k vynucení. Milostivé léto se nebude vztahovat ani na cla. Týkat by se mělo jen nedoplatků do letošního 30. června.

Dlužník by musel daňový dluh splatit příští rok od začátku července do 2. října. O odpuštění příslušenství by muset požádat. Částky nad 10 tisíc korun by se daly srovnat také ve čtyřech splátkách, byl by na to rok do začátku října 2024.

Resort navrhuje také škrtnout nedoplatky na daních i na příslušenství, které nepřesahují 200 korun. Tento krok by byl pro fyzické i právnické osoby. U nedoplatků u daní z nemovitosti to budou částky do 30 korun. Pokud bude mít malých nedoplatků dlužník víc, nesmí jejich součet překročit 1000 korun. O zrušení bagatelních dluhů nebude nutné žádat.