Sbohem, královský živote. Harry a Meghan se loučí, přijdou o výhody i privilegia

Po studiích absolvovala stáž na americké ambasádě v Buenos Aires a pracovala jako kaligrafka na volné noze.



V roce 2002 se objevila v epizodě seriálu General Hospital, následovaly role v televizních show Century City, Kriminálka New York a Fringe.



Od roku 2011 do roku 2017 hrála Rachel Zaneovou v seriálu Kravaťáci. Od roku 2014 do loňska také měla lifestylový web The Tig.



V roce 2016 se stala celosvětovou ambasadorkou pro kampaň World Vision Canada pomáhající dětem k přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a stravě. Angažuje se v charitativních organizacích na pomoc ženám a dívkám a usilujícících o ochranu přírody a také ve vzdělávacích organizacích.