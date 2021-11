Rybáře překvapil hladový krokodýl. Život muži zachránil kapesní nožík

Muži z australského státu Queensland se povedlo ubránit krokodýlovi tím, že predátorovi zabodl do hlavy kapesní nožík. Zvíře šedesátníka překvapilo v odlehlé části poloostrova Cape York, kam si vyrazil zarybařit.

Šedesátiletý Australan právě chytal ryby na břehu řeky McIvor River nedaleko města Hope Vale, když zahlédl u vody býka. Aby mu sudokopytník ryby neplašil, odehnal ho pryč. Mezitím co si připravoval k nahození rybářský prut, se však najednou vynořil z vody další, mnohem nebezpečnější nečekaný host.

Krokodýl muže srazil k zemi, sevřel čelisti kolem jeho rybářských bot a táhl ho do vody. Šedesátník se pokusil chytit větve mangrovníku a držet se, jenže mu po chvíli došla síla, a tak skončil s krokodýlem v řece. Vzpomněl si ovšem, že má v kapse rybářský nožík, a několikrát ho plazovi zabodl do hlavy, než stisk jeho zubů konečně povolil. O události napsal deník The Guardian.

Poté, co muž krokodýlovi unikl, vyškrábal se zpátky na břeh a sám se odvezl do nemocnice ve městě Cooktown. Odtud ho lékaři následně poslali helikoptérou na jiné oddělení ve městě Cairns, kde se momentálně zotavuje ze zranění, která mu predátor způsobil.

Ochránci přírody jsou přesvědčení, že krokodýla na břeh nepřilákal rybář, ale býk. Protože se plaz vyskytl v lokalitě, která je pro místní obyvatele vzdálená a těžko přístupná, rozhodli se, že se ho nebudou pokoušet odchytit.

Mohlo by vás zajímat: Krokodýl během záplav ve městě zaútočil na psa