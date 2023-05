Obrazem: Restaurátoři v Opavě rozebírali oltář, pracoval na něm kdysi i jejich děda

Když restaurátoři bratři Bittnerovi odmontovávali nástavec oltáře kostela sv. Janů v Opavě, věděli přesně, kam sáhnout. Pocházejí totiž z rodiny, která se restaurátorství věnuje už více než 120 let a právě na tomto oltáři před nimi v osmdesátých letech pracoval jejich dědeček. Demontáž částí oltáře v kostele, jehož opravy se ujala skupina nadšenců, zahájila důležitou opravu popraskané klenby.

Původně gotický kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty v opavských Smetanových sadech má bohatou historii, během které prošel několika přestavbami a jeho dnešní podobu do značné míry určily úpravy provedené barokními architekty. V roce 2021 byl už osmým rokem zavřený pro veřejnost a na jeho opravy chyběly peníze. Právě v té době se ho ujal nově zřízený spolek Kostel sv. Janů, tvořený místními nadšenci.

"Vlastníky kostela jsme se stali před rokem, tedy 17. listopadu 2021," říká Dalibor Halátek. Opět se v něm slouží i bohoslužby, a to díky vojenskému kaplanovi Kamilu Víchovi. "Chceme vracet věci původnímu účelu, nebylo naším cílem, aby se z kostela stal kulturní dům, vysvětluje památkář. Spolek pořádá různé akce i sbírky, které pomáhají opravy financovat. Teď v kostele probíhá jedna z nejdůležitějších a největších - je potřeba zpevnit popraskanou klenbu nad oltářem.

"Už stojí lešení a mohli jsme tedy rozebrat prvky, které by mohly přijít k úhoně. Sundával se nástavec oltáře a čtyři křídla, která měl po stranách. Práce prováděl restaurátor Jan Bittner ze Staříče společně s jeho bratrem Mirkem," vysvětluje památkář Halátek. Právě on je předsedou spolku, který se před rokem ujal záchrany svatostánku.

"Když jsme zkoumali dokumenty v archivech, zjistili jsme, že oltář v osmdesátých letech restauroval jejich dědeček. Znají jeho postupy, pracovali už na mnoha věcech, které dříve dělal právě on," vysvětluje památkář.

Stav nástavce i dřevěných oltářních křídel je poměrně dobrý. "Jediné, co u nich musíme řešit nátěrem a injektáží do výletových otvorů, je aktivní červotoč," říká Dalibor Halátek. Prvky by se podle něj měly vrátit na oltář v průběhu června nebo července, až bude opravena a zpevněna klenba. "Statika je nejdůležitější. Ve chvíli, kdy by nám praskaly stěny, nemá smysl je opravovat nebo malovat," dodává.