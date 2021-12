Rodina našla na stromku hada s obávaným jedem. Chytač jim připravil těžké chvíle

Britská rodina Wildových, která žije dlouhodobě v Jihoafrické republice, se pořádně vyděsila. Když její členové ustrojili svůj vánoční stromek, zpozorovali, že na ně vykukuje mezi ozdobami had.

Syčení ve vánočním stromku. Na rodinu vykoukl mezi ozdobami smrtelně jedovatý had. | Video: Reuters

"Obdivovali jsme naše dílo, když moje žena Marcela ukázala na naše dvě kočky a řekla, že si myslí, že by ve stromku mohla být myš, protože na ni zírají," popsal setkání Rob Wild. Pak jeho manželka uviděla hada a vylekala se. Rob okamžitě vygooglil, že se jedná o Bojgu africkou, jednoho z nejjedovatějších hadů v zemi.

Chytač hadů rodině po telefonu doporučil, aby hada, v tomto případě samici, udrželi na stromečku, než dorazí. "Takže pokaždé, když slezl dolů, jsme zašustili dárky, abychom ho poslali zpátky nahoru. Trvalo to velmi dlouhé dvě hodiny," popsal napínavé chvíle Rob.

Bojga africká, které se v afrikánštině říká Stromový had, má silný jed, který rozkládá cévní stěny, takže oběť zemře na vnitřní krvácení. "Jed v podstatě zastavuje srážení krve, takže potřebujete protijed, abyste přežili, jinak vám krev vytéká doslova ze všech otvorů, které vaše tělo má," popsal chytač hadů Gerrie Heyns, který rodinu vysvobodil.



"Máte asi osm až dvacet hodin na to, abyste se dostali do nemocnice a dostali protijed," tvrdil lovec hadů. Podle Heynse jde ale o mírumilovné hady. "Nejsou agresivní, takže pokud nějakého uvidíte na stromě, nechte ho tam," dodal chytač hadů.