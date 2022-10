Odešel pokorný umělec a skvělý člověk. Rodina a přátelé dali sbohem Josefu Somrovi

Herce Josefa Somra ve středu v zaplněné síni strašnického krematoria na poslední cestě vyprovodily slzy, uznalá slova a potlesk přítomných. Oblíbený divadelní, televizní a filmový herec, dlouholetý člen Činohry Národního divadla zemřel 16. října ve věku 88 let. Mezi smutečními hosty byli příbuzní, herečtí kolegové i veřejnost.

Na úvod zazpíval barytonista Roman Janál z Národního divadla. "Byl to herec, který mimořádně dobře uměl ztvárnit složité charaktery jak groteskními prostředky, tak i naprostou autenticitou. On měl vždycky vespod svého hraní smutek kombinovaný s lišáckým pohledem. Kromě toho to byl vynikající kolega, pokorný umělec a skvělý člověk," řekl před začátkem obřadu jeden z příchozích, ředitel Národního divadla Jan Burian.

Z herců dorazili například Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Igor Chmela nebo Jan Kačer, který přijel na invalidním vozíku. Smuteční řeč pronesla Taťjana Medvecká, naposledy rozloučit se přišli také členové souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

Somr během své kariéry postupně prošel divadelními scénami v Brně a Pardubicích. V roce 1965 se stal členem pražského Činoherního klubu, kde hrál pod režijním vedením Ladislava Smočka (Piknik), Jiřího Menzela (Mandragora) či Jana Kačera (Zločin a trest nebo Revizor). V roce 1978 využil nabídky, kterou mu z Národního divadla poslal Miroslav Macháček. Na první české scéně ztvárnil například Maršála v Čapkově Bílé nemoci, Kláska v Jiráskově Lucerně nebo Kunze v Krobotově nastudování Roku na vsi bratří Mrštíků.

Vedle toho ztvárnil více než 170 postav ve filmech, jeho zřejmě nejznámější rolí je výpravčí Hubička, lišácký svůdník z oscarových Ostře sledovaných vlaků Jiřího Menzela. Nesmazatelnou stopu zanechal Somr i na televizní obrazovce. V roce 2012 dostal Českého lva za přínos kinematografii.