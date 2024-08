Řeznictví Stejskal: Dál rozvíjíme rodinnou tradici

Tradice řeznictví v Chotěboři sahá do roku 1933. Jejich kvalitní výrobky získaly řadu ocenění.

Když vstoupíte do Řeznictví Stejskal v Chotěboři, nasajete pravou atmosféru přátelského rodinného řeznictví. Vůně čerstvého masa, ochotný personál, který poradí, a rej stálých i nových zákazníků. Za tím vším stojí rod Stejskalů, jehož rodinná tradice řeznictví sahá až do roku 1933. Jejich výrobky již několikrát získaly ocenění Regionální potravina. A jsou živým důkazem toho, že v dnešní rychlé době má rodinné řemeslo své pevné místo.

František Stejskal, vnuk zakladatele, popisuje rodinnou tradici, která se váže k jménu František, jež se dědí spolu s řemeslem už po čtyři generace. Příběh začal v roce 1933, kdy si dědeček současných majitelů založil živnost. Vysoká poptávka po jeho mase však byla přerušena nástupem socialismu, který znamenal konec pro mnoho soukromých podniků, včetně toho jejich.

Po revoluci rodina obnovila živnost a v červenci 1992 otevřela obchod, který dnes slaví přes 30 let. "Když jsme začínali, bylo mi 20 let a otci 49," vzpomíná František Stejskal. "Děda nám říkával: ‚Pojďte koštovat‘ a my jsme k tomu přilnuli, stejně jako náš otec." Nejmladší syn František vstupuje do rozhovoru a se smíchem dodává: "No a stejně tak k tomu přivedli mě."

V roce 2006 předal František Stejskal firmu svým synům Františkovi a Jaroslavovi, čímž vzniklo Řeznictví Stejskal s. r. o. Tato změna přinesla nové možnosti i výzvy. Firma dnes vyrábí přes 150 druhů uzenin, většinou podle původních receptur. "Bez náhražek a drůbežích separátů, s minimem konzervantů. Naše výrobky jsou vhodné i pro bezlepkovou dietu," zdůrazňuje František. Maso pochází od místních dodavatelů, což zaručuje nejvyšší kvalitu a čerstvost.

Řeznictví Stejskal získalo za dobu svého působení již pět ocenění Regionální potravina. "První ocenění jsme získali v roce 2013 za náš Lovecký salám. A máme radost, že obhájil své vítězství i letos. Naší motivací bylo zviditelnit výrobek a zvýšit jeho prodejnost. S tím nám Regionální potravina vždy pomohla. Zároveň je to pro nás i zpětná vazba, že vše děláme správně," vysvětluje František Stejskal.

K dalším oceněným výrobkům patří jejich Pečená krkovice na kmíně za rok 2023. "A ta je nejlepší klidně jen tak s chlebem," doporučuje František. Mezi Stejskalovy oblíbené výrobky patří i vídeňské párky, královská šunka a suché salámy typu vysočina. Tyto produkty si zákazníci mohou zakoupit ve dvou prodejnách - v Chotěboři a Havlíčkově Brodě.

