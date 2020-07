Hoř, Epsteine, hoř! Restaurace spálila stůl, kde sedávali sexuální násilníci

Lotyšsko a Estonsko vrátily Česko na seznam bezpečných zemí z hlediska rizika nákazy koronavirem. Cestování do těchto států je tak pro Čechy opět bez omezení, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ze zemí Evropské unie už cestování Čechů omezuje pouze Kypr, který vyžaduje předložení negativního testu na covid-19 ještě před odletem na ostrov.

Lotyšsko a Estonsko zařadily Česko na seznam středně rizikových zemí na počátku července. Čeští turisté tak museli po vstupu do země nastoupit do dvoutýdenní karantény, země neuznávaly ani negativní test. Nyní omezení odpadá, české velvyslanectví v Lotyšsku ale upozorňuje, že karanténa v zemi zůstává povinná pro Čechy v případě, že by do země přijeli z některé z rizikových zemí. V sousedství Lotyšska je to Švédsko.

Omezení pro české turisty v červenci dočasně zavedly i Slovinsko a Kypr. Lublaň postupně od opatření ustoupila, pro cesty na Kypr ale zůstávají v platnosti. Turisté musejí předložit negativní test starý nanejvýš 72 hodin předtím, než na Kypr odletí.