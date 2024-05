Existuje jediná lidská rasa. Dříve ji měl jen někdo a Irové nebyli “bílí”, říká vědec

To, co jste se ve škole učili o lidských rasách, nejspíš není pravda. Většina současných genetiků se shoduje, že existuje pouze jedna jediná. “Spojení barvy kůže a kategorie rasy není přirozené. To, že je dnes vnímáme jako související, je výsledek dlouhé historie různých rozhodnutí,” říká v pořadu Rasování vědec Václav Walach ze Západočeské univerzity.

Rasování - Václav Walach | Video: Clara Zanga