Raper Snoop Dogg nespí a užívá si olympiádu, bere za to půl milionu dolarů denně

Nepřehlédnutelným a neúnavným fanouškem na olympijských hrách v Paříži je americký raper Snoop Dogg. Před slavnostním zahájením se zapojil do štafety s pochodní s olympijským ohněm a poté už se naplno ponořil do sledování všech možných soutěží. Na hry ho ale nepřivedla jen láska ke sportu.

Populárního hudebníka vyslala do Paříže televizní stanice NBC s cílem zvýšit sledovanost olympijských přenosů v USA. Podle magazínu Sports Illustrated za to Snoop Dogg inkasuje honorář půl milionu dolarů (11,5 milionu korun) za den plus výlohy. Z olympiády tak odjede o osm milionů dolarů (184 milionů korun) bohatší.

Podle německého listu Bild má navíc slíbené i prémie za dosažení určité sledovanosti, která se zřejmě i díky němu zvedla výrazně. Oproti minulým letním hrám v Tokiu stoupla o 79 procent, v průměru o 34 milionů diváků.

Dvaapadesátiletý raper, který má na sociálních sítích desítky milionů sledujících, už se stihl podívat na soutěže v jezdectví, ženský fotbal, atletiku, plavání či plážový volejbal. V hledišti Snoop Dogg přitahuje pozornost výstředním oblečením, jako jezdeckým úborem nebo výrazným trikem s nápisem USA a portrétem beachvolejbalistky Kelly Chengové.

Zdá se, že ani nestíhá spát. "Je to spíš o relaxaci než o spánku, protože mě to strašně baví," nechal se slyšet. "Tohle není město, kde se spí. A tady není na spaní čas. Ve dne i v noci se tu něco děje. Chci být u všeho, protože mám rád americké sportovce a sport. Kvůli tomu tady jsem," uvedl Snoop Dogg.