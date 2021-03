"Výtvor zla a kacířství." Raper nabízí ďábelské tenisky Nike s kapkou lidské krve

Americký raper a zpěvák Lil Nas X uvedl na trh vlastní limitovanou edici tenisek Nike. Jejich design byl ale tak ďábelský, že se od modelu samotná firma raději distancovala a návrháře zažalovala. Boty využívají satanistickou symboliku a k výrobě každého páru byla dokonce zapotřebí kapka lidské krve.

Tenisky, které hudebník stavějící na nezvyklé kombinaci rapu a country před pár dny představil, zdobí bronzový pentagram a obrácený kříž. Na černém povrchu pak mají i další satanistické symboly, jako číslo 666 a odkaz na pasáž 10:18 z biblického evangelia podle Lukáše s následujícím zněním: "Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk."

Ďábelský design vychází ze staršího modelu Nike Air Max 97 a ve spolupráci se samotným Lilem Nas X ho vytvořila newyorská umělecká skupina MSCHF. Právě její členové do každého z 666 párů bot, které jsou nyní v prodeji za 1018 dolarů (přes 22 tisíc korun), vložili kapku vlastní krve. Informoval o tom zpravodajský web stanice CNN.

"Když jde o umění, rádi se sami obětujeme," uvedli návrháři a doplnili, že samotný výrobce původních tenisek nemá s limitovanou edicí nic společného. "S raperem Lilem Nas X ani s kolektivem MSCHF nijak nespolupracujeme a uvedení jimi navržených bot neschvalujeme," napsala firma Nike v oficiálním vyjádření a později podala na spolek žalobu.

Uvedení kolekce rychle vyvolalo pozdvižení na sociálních sítích a mnoho veřejně známých osobností nápad odsoudilo. Populární evangelický pastor Mark Burns například boty označil za "výtvor zla a kacířství". Někteří fanoušci se naopak za rapera postavili a na Twitteru se ptali, kde mohou tenisky sehnat.

Sám Lil Nas X pak kontroverzi ještě přiživil, když na svůj YouTube kanál přidal video s názvem "Lil Nas X se omlouvá za satanistickou botu". I když se v prvních vteřinách zdá, že se raper skutečně omluví, klip se nakonec zvrhne v ďábelský tanec na jeho nový singl Montero (Call Me By Your Name), při němž si Lil Nas X nasazuje na hlavu rohatou korunu.

Jeho parťáci z umělecké skupiny MSCHF mají s podobnými provokativními kousky bohaté zkušenosti. V roce 2019 totiž už přetvořili tenisky Nike Air Max 97 na "Ježíšovy boty" s ocelovým křížem a příměsí svěcené vody z řeky Jordán. Dříve také například prodávali za 1,3 milionu dolarů (skoro 29 milionů korun) notebook, na jehož pevném disku byly nainstalované nejnebezpečnější počítačové viry.