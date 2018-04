Rakouská zpěvačka Conchita Wurst přiznala, že je HIV pozitivní. Zdravotně si prý vede dobře

16. 4. 2018

Někdejší vítězka soutěže Eurovize oznámila, že je HIV pozitivní už mnoho let. Nechce se podle svých slov nechat zastrašovat tím, že informaci zveřejní její bývalý přítel.

Rakouský zpěvák Thomas Neuwirth, vystupující pod uměleckým jménem Conchita Wurst, je infikován virem HIV. Nyní 29letý transvestita, který v roce 2014 pro Rakousko vyhrál písňovou soutěž Eurovize, informaci zveřejnil na Instagramu.

"Jsem už mnoho let HIV pozitivní," napsal Neuwirth. Informaci prý zveřejňuje proto, že mu jeho bývalý přítel hrozil, že ji sám rozšíří. "Ani v budoucnu nedám nikomu právo, aby mě zastrašoval, a zasahoval mi tak do života," uvedl Neuwirth. "Coming out je lepší, než aby to vyšlo najevo od třetí osoby," poznamenal.

Přes nákazu si prý ale zdravotně vede dobře. Neuwirth dále napsal, že od diagnózy je pod lékařským dohledem a vir na nikoho nepřenesl. Doufá, že dodá odvahy i ostatním a že podnikl krok proti stigmatizaci lidí, kteří se nakazili virem HIV, ať už v důsledku svého chování, nebo nezaviněně.

Fanoušci reagovali s pochopením

Neuwirth dále rozvedl, že dosud informaci o své nákaze nezveřejňoval, aby své rodině ušetřil s tím spojenou pozornost. Přátelé už o této skutečnosti delší dobu vědí a zacházejí s ní s přirozeností, jakou bych přál každému nakaženému, poznamenal Neuwirth.

Fanoušci Conchity Wurst na zprávu podle agentury DPA reagovali s pochopením a vyjádřili jí respekt za odvahu.

Německá organizace na pomoc lidem nakaženým virem HIV Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) veřejné přiznání ocenila, ale poukázala na to, že bylo učiněno až pod tlakem okolností. "To ukazuje, že ještě zdaleka nejsme u cíle, jímž je sebevědomý postoj bez diskriminace. Conchita Wurst bude v budoucnosti určitě silným hlasem směřujícím k tomuto cíli," řekl DPA mluvčí organizace Holger Wicht.

Conchita Wurst v ženských šatech a s vousem vyhrála soutěž Eurovize s písní Rise Like a Phoenix. Ihned se stala světovou celebritou a bojovnicí za toleranci. Zpívala i na půdě OSN či v Evropském parlamentu.