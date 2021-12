Při slavné scéně Snowboarďáků tekly na place nervy. Mádl málem dostal "nakládačku"

Při natáčení Snowboarďáků zavládla ve krkonošském Špindlerově Mlýně pohádková zima se vším všudy včetně sněhových vánic a teplot kolem minus 20 stupňů. "Vydržet s nimi pít do čtyř hodin do rána a pak makat v takové zimě, to bylo nejhorší na zvládnutí," přiznal zkušenosti z natáčení například Jiří Langmajer. Sledujte Historky z placu ze vzniku komedie Snowboarďáci.

2:17 Při natáčení Snowboarďáků se pařilo tak, že druhý den zvukař sotva udržel mikrofon | Video: Erika Šedivá, Magic Box