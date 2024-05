Svými vynálezy předběhl dobu o staletí. Da Vinciho šifry dodnes zůstávají záhadou

Zajímavosti ze života Leonarda da Vinciho

Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 u italského města Vinci. Jeho otec notář mu zajistil všeobecné vzdělání a mladý Leonardo už v mladém věku jevil zájem o umění a vědu. V 15 letech, když nastoupil jako učeň do dílny malíře a sochaře Andrea Verrochia, projevil ohromný talent. O několik let později se už stal členem malířského cechu.

V roce 1482 Leonardo da Vinci vešel do služeb milánského vévody Ludvíka Sforzy, kde se během 17 let věnoval studiu anatomie, architektury, aerodynamiky, fyziky i astronomie. Da Vinci se v průběhu let naučil mistrovsky kombinovat umění s vědou, což se odrazilo i v nákresech jeho vynálezů.