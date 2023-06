Chceme sluníčko, ne peníze. Okna s muškáty jsou výjimka, Praha s reklamou prohrává

Vždy první týden v měsíci přijíždí do ulice 5. května nákladní vůz s nosnou plošinou. Na rohovém domě nedaleko Pankráce a předpolí Nuselského mostu má jeho posádka práci. Za tři hodiny z fasády sundá celoplošnou reklamní plachtu a vymění ji za novou. "Dělají to tak už roky. Mně se to teda nelíbí, ale sdružení vlastníků to prý chce, protože mu z toho plynou peníze. Ti, co tam jsou v nájmu, pak mají od majitelů měsíční slevu," říká Čenda Švihla, patriot z Pankráce a také stálý štamgast hospody v parteru sousedního domu.

Než plošina sjede dolů a nákladní vůz vyrazí na jiné místo, řemeslníci v plachtě vystřihnou dva otvory a na překryté fasádě se objeví dvě okénka s pečlivě udržovanými muškáty. "Minule tu byla reklama na spodní prádlo a Jeniffer Lopez tu visela s vystřiženými kalhotkami," smějí se s Čendou i ostatní štamgasti už zmíněné hospody. "Nevíme, kdo tam bydlí, ale líbí se nám, že se nenechali uplatit," dodávají.

Kolem tohoto billboardu denně projede 100 tisíc aut, což z něj dělá jednu z nejlukrativnějších ploch v Praze. Stojí na pozemku městské části Praha 8. A ta si za něj říká 6500 korun měsíčně. Přitom billboard nemá platná povolení. Není to výjimka.

Ve dvou okénkách, které řidiči vídají po cestě magistrálou od Pankráce k Nuselskému mostu, bydlí starší pár. Manželé ve věku okolo sedmdesátky mají vůči reklamě dlouholetou averzi. Důvod k tomu mají prostý: "Chci vidět ven a mít v bytě sluníčko. To je snad jasné," zní z reproduktoru domovního zvonku. "Já nepotřebuji vydělávat jako ostatní, já chci hezky bydlet," dodává majitel bytu s tím, že kvůli reklamě mají sousedé v bytech šero.

Jeho žena si od řemeslníků vysloužila už i přezdívku. "Říkají mi paní Muškátová. Když kytky vyrostou, kontroluji, jestli mi je při vystřihování okének neponičili. Nikdy jsem si nemyslela, že je možné, aby si lidé nechali dobrovolně zakrýt okna. Ale vidíte, že to možné je," říká a dodává, že dům od roku 2012 patří společenství vlastníků, smlouvu na pronájem fasády ale uzavřel bývalý majitel v divokých 90. letech minulého století.

Podle umělkyně Markéty Kinterové, autorky knihy o reklamě Kam oči, tam hlava, je vizuální smog dědictvím právě této doby. Společnost by, jak říká, měla vidět, že město má úplně jiný potenciál než generování zisku z reklamy. Myslí si také, že zahlcení městského prostředí informacemi může mít negativní vliv na lidskou psychiku: "Znáte ten pocit úlevy, když vyjdete z obchodu, kde hrálo velmi nahlas rádio? Co takový několikahodinový pobyt v obřím obchodním centru, který bývá vizuálně i zvukově poměrně náročný? V rámci takové zkušenosti se odehrává řada stresových faktorů, jejichž cílem je manipulovat naše chování za účelem, abychom cosi nakoupili," říká Kinterová, která na poutače dlouhodobě upozorňuje.

Legál, nebo ilegál? Lidé to nemají jak zjistit

Dům s dvěma okénky je jako vstupní brána do centra města, avšak velkoplošná reklama na něm mnohým lidem vadí. Na magistrátu se už roky množí dotazy, zda je její velikost oprávněná, úředníci na to ale nemají jednoznačnou odpověď.

"Můžeme říct jen to, že toto médium prověřujeme a dokumentujeme. Vzhledem k možnému budoucímu správnímu řízení, které je neveřejné, se více nebudeme vyjadřovat. I v případě dotazů dle informačního zákona máme za povinnost řadu údajů anonymizovat, " vysvětluje ředitel živnostenského a občanskoprávního odboru Pavel Štefaňák.

S kým Praha vede správní řízení? Odbor živnostenský a občanskosprávní vede správní řízení proti lidem, kteří šíří neoprávněné reklamy. Odbor musí nejprve shromáždit důkazy, které prokážou, že právě tito lidé jsou za šíření reklam zodpovědní. Pokud se jim nepodaří přesvědčit viníka, aby reklamy odstranil, úředníci s ním zahajují správní řízení. V současné době vedou šest takových případů, přičemž jejich součástí mohou být stovky reklamních ploch.

Aktuálně.cz se odboru, který v Praze dohlíží na reklamu a dodržování platných právních předpisů, ptalo na povahu dalších poutačů podél severojižní magistrály od Pankráce směrem k Florenci. Redakci Aktuálně.cz také zajímalo, zda je legální celoplošná plachta na budově bývalé pošty u hlavního nádraží v centru města, kterou vlastní Správa železnic (SŽDC).

"Osoba zadavatele se od osoby šiřitele často liší, neznamená tedy, že samo SŽDC je tím, kdo reklamu veřejně šíří. Pokud bychom tedy řízení zahájili, což nemohu komentovat, bylo by ho možné vést pouze s tím, komu jsme prokázali, že plachtu umístil do veřejného prostoru," uvedl Pavel Štefaňák a dodal, že bližší informace může říct až po ukončení případného správního řízení.

Podle Správy železnic získala tato organizace reklamu spolu s převedením budovy do svého majetku. Dříve ji vlastnila Česká pošta, která v roce 2013 uzavřela na 25 let nájemní smlouvu s jinou firmou.

"Dle uvedené smlouvy může nájemce budovu využívat k realizaci řady činností, současně dát i do podnájmu fasádu budovy za účelem umisťování a zveřejňování reklam a informačních tabulí," říká tisková mluvčí SŽDC Nela Eberl Friebová.

Reklamní plocha vedle Fantovy kavárny v centru města ilustruje současnou situaci kolem vizuálního smogu v ulicích. V roce 2020 radní sice rozšířili zákon o regulaci reklamy z centra i na další památkově chráněná území Prahy, s odstraněním velkoformátových plachet to ale městu pomohlo jen ve výjimečných případech (nebo na svých pozemcích a nemovitostech).

K vizuálnímu smogu nejen v Praze "Vizuální smog je fascinující vrstvou, kterou se každý musí prokousat. Je to jako loupání cibule. Cizinče, chceš vidět Karlův most nebo dojít na Karlštejn? Již od hraničního přechodu dostaneš vizuální pěstí. Přijeď po dálnici obklopené billboardy pestré úrovně i stáří. Tímto koridorem cestuj a poté vychutnej pestrou nabídku megaboardů, nesrozumitelných poutačů a stojanů, obřích visících trdelníků, předzahrádek restaurací, kterým se při romantické procházce mnohokráte s úsměvem vyhni až se dostaneš k památkám, které obdivuje svět. Vítej u nás, je to vskutku krása." Markéta Kinterová umělkyně

Do rozhodování o černé reklamě totiž vstupuje řada dalších zákonů, jako je ten stavební, o pozemních komunikacích nebo ochraně hospodářské soutěže. Pro obyčejného smrtelníka je tak téměř nemožné se k informacím o černé reklamě dobrat.

Většina poutačů porušuje předpisy, ukázala studie

Podle studie, kterou Praha zadala Technické správě komunikací, mohou být až čtyři pětiny nosičů v rozporu s pražskými předpisy. Přesná statistika ale neexistuje, protože městu dlouhodobě chybí nástroje, jak reklamní média, jako jsou bannery, bigboardy, svítící obrazovky, plakáty či už zmíněné plachty, dokumentovat.

"Informace o reklamních nosičích na území Prahy je velice náročné, respektive nemožné shromáždit. Nic jako jednotná databáze neexistuje a ani neexistuje žádný požadavek směrem k jednotlivým institucím, aby relevantní data systematicky shromažďovaly a případně uvolňovaly," tvrdí studie s tím, že různé druhy reklam vyžadují odlišný přístup úřadů.