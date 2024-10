„Popularita nájmů poroste, rozhodující bude být o krok napřed, ” říká Martin Loukota

Pronajímatelé i softwarové společnosti reagují na nový trend. Zatímco směrem na Západ vlastní své bydlení jen každý druhý, pro většinu Čechů zůstávalo ještě do nedávna pořízení nemovitosti jedním z životních cílů. Se stoupajícími cenami nemovitostí a hypoték se ovšem zvyšuje poptávka po nájemním bydlení i u nás.

Česká firma nabízí pronajímatelům způsob, jak se odlišit

Zkušenosti expertů ukazují, že zejména mladší generace Čechů začíná vnímat

nájemní bydlení jako svůj životní styl. Vidí v něm větší flexibilitu, méně vstupních nákladů i starostí a služby navíc: "To vše nám naznačuje, že bydlení v nájmu bude čím dál populárnější. S poptávkou poroste i konkurence a rozhodující bude být o krok napřed," říká Martin Loukota, dříve manažer developerských BTR projektů, dnes specialista na software pro pronajímatele a nájemníky FORrentor.

"Právě kvalitní služby mohou být rozhodující. Nemusí jít přitom jen o přístup do fitcentra v přízemí, ale třeba také o aplikaci, díky které nájemník vyřídí vše pohodlně z domova."

FORrentor reaguje na potřebu digitalizace i na trendy v oboru

Navzdory rozmachu nových technologií, v mnoha realitních společnostech stále převládají excelové tabulky a tištěné dokumenty. To se rozhodla změnit brněnská softwarová společnost On Point a na základě podnětu klientů vyvinula specializovaný systém pro pronajímatele - FORrentor. "Systém reaguje na potřeby pronajímatelů a zároveň zpříjemňuje proces pronájmu také nájemníkům. Jsou to dva softwary v jednom," popisuje Loukota, který byl u vývoje FORrentoru od samého počátku.

Nový systém znamená větší efektivitu i pohodlí pro obě dvě strany

"Rádi říkáme, že s FORrentorem makléři zvládnou i dvakrát víc práce a ještě jim zbyde čas třeba na mapování situace na trhu," říká Petr Kupka, ředitel On Pointu. FORrentor zefektivňuje a automatizuje řadu pracovních procesů. Umožňuje snadnou evidenci jednotek, nájemníků, online podepisování smluv, párování plateb i rozúčtování energií a služeb. To vše v přehledném prostředí, které si každý člen týmu může přizpůsobit.

Nájemník od okamžiku, kdy projeví vážný zájem, získá přístup do své aplikace. Zde snadno vyřeší administrativu, dostává přehled o spotřebě energií nebo platbách za nájem. Skrz aplikaci může také rychle kontaktovat makléře či správce nemovitosti.

Tímto způsobem mohou pronajímatelé poskytnout svým klientům vysokou míru pohodlí a profesionality: "Spokojenost nájemníka je klíčová. Když poskytnete skvělé služby, zůstane u vás řadu let. A když bude potřebovat do většího, obrátí se znovu na vás," popisuje Loukota.

Ukázka systému FORentor v Brně i Praze

"Pokud byste se chtěli o FORrentoru dozvědět víc, pořádáme setkání 5. 11. v Brně a 12. 11. v Praze. Představíme funkce systému, ukážeme vám uživatelské prostředí a rádi se pobavíme o vaší situaci a zodpovíme dotazy," zakončuje Loukota pozváním na přednášku.

Detailní informace o akci najdete zde.