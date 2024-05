Poprvé v historii se turistům otevře zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem

Zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku se poprvé v historii otevřel turistům. Zámek ze 13. století vážně poškodil požár v roce 1987 a město s jeho opravou začalo před 20 lety. Zatím se návštěvníci dostanou do sedmi zrekonstruovaných místností.

"Jsou plně vybavené mobiliářem a jsou zasazené do období pozdního romantismu a biedermeieru, takže posledních majitelů panství, což byli Hartigové," popisuje kronikářka města a muzejní pracovnice Eliška Vránová.

Návštěvníci si mohou prohlédnout nejstarší část této památky, severozápadní křídlo. Původně šlo o hrad, který zřejmě už v první polovině 13. století založila větev rodu Markvarticů nazývající se pány z Vartemberka.

Během několika století se na Vartenberku vystřídalo velké množství majitelů a prodělal i několik přestaveb. Po první světové válce tam byly třídy pro vyučování českých dětí, po druhé zámek sloužil jako rekreační středisko ČKD Praha a od roku 1969 ho obsadila sovětská armáda. Kromě jejího působení měl neblahý vliv na zámek i rozsáhlý požár z roku 1987, po němž se stal neobyvatelný.

Město s obnovou zámku začalo v roce 2004, i díky státním a krajským dotacím na jeho opravy zatím vynaložilo zhruba 30 milionů korun. Jako první přišla na řadu střecha. "Pak se opravil most a udělala taková přístupová lávka z terasy k jednomu křídlu. A pak se pokračovalo tak, že jsme začali dělat venkovní fasády s okny," řekl starosta města Zdeněk Hlinčík (Volba pro Stráž).

Vnější fasáda a okna jsou podle něj opravené a vyměněné po obvodu celého zámku. "V současné době se dělají takzvané vnitřní fasády, to znamená z nádvoří, a tam máme hotovou jednu etapu. Čekají nás ještě dvě až tři etapy," uvedl starosta. Po kompletní rekonstrukci je podle něj i prvních sedm místností, kam se ode dneška dostanou turisté.

V předchozích letech se návštěvníci mohli dostat aspoň na nádvoří na hudební slavnosti. Přímo do zámku se ale dosud turisté podívat nemohli, a to ani před vyhořením zámku. "Nikdy nebyl přístupný široké veřejnosti. Bylo tam ČKD Praha, kdy tam byli pouze rekreanti, takže dá se říct, že ti vyvolení. A veřejnost jako taková se nikdy na zámek se nedostala, takže je to opravdu poprvé v historii," dodala kronikářka města.