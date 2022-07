Pop-rockové rádio vyděsilo posluchače metalovým hitem. Hrálo ho celý den pořád dokola

Posluchači, kteří si poslední červnovou středu v ranních hodinách naladili kanadskou rozhlasovou stanici Kiss Radio, se nestačili divit. Z éteru rádia zaměřeného na nenáročný pop-rock se nečekaně ozval protestsong Killing in the Name od americké metalové kapely Rage Against the Machine.

Tom Morello (Rage Against the Machine) | Foto: Shutterstock

Kdyby skladbu ve vysílání zahráli jednou, mohlo by to publikum zvyklé na o poznání jemnější hudbu považovat za náhodnou chybu. Na frekvencích 104,9 FM ovšem dalších 24 hodin nebylo slyšet nic jiného, metalová vypalovačka za tu dobu na kanadské stanici zazněla několiksetkrát.

Naštěstí ji pouštěla v cenzurované verzi, a slova "na**at, nebudu dělat, co po mně chcete", která se v originálu opakují, se tak k překvapenému obecenstvu nedostala. Píše o tom deník The Guardian.

Několik posluchačů se do rozhlasového studia snažilo dovolat a zjistit, co se s jejich oblíbenou stanicí děje. Neznámá osoba, která v té chvíli seděla u telefonní linky, jim ovšem věc odmítal jakkoli objasnit.

"Nejsem pověřený k tomu, abych vám sděloval jakékoli bližší informace. Mým jediným úkolem je dohlédnout na to, aby Rage Against the Machine znovu a znovu hráli. Co si o tom myslíte? Líbí se vám to?" ptal se záhadný muž volajících. Jakýmkoli přáním zahrát něco jiného nechtěl vyhovět.

K podivnému incidentu došlo den poté, co se někteří moderátoři ranní show dověděli, že je vedení rádia vyhodilo. "Pět let, které jsme na Kiss Radiu strávili, je u konce. Stanice se mění a my jsme bohužel byli informováni, že se na její nové kapitole už nebudeme podílet. Jsme vděční za vaši přízeň," napsali na Facebooku Kevin Lim a Sonia Sidhuová, kteří ranní relaci uváděli.

Poté co se stížnosti posluchačů rozšířily na Twitteru, stal se ze stanice virální hit a pouštěli si ji lidé nejen v Kanadě, ale i ve Spojených státech, v Evropě, na Novém Zélandu a v Austrálii. Druhý den se ovšem k jejich zklamání ukázalo, že nekonečné opakování hitu Killing in the Name nebylo žádnou záškodnickou akcí, ale osvědčeným marketingovým trikem.

Kiss Radio se rozhodlo změnit formát a namísto pop-rockových balad přejít pod novým názvem Sonic Radio na alternativnější hudební žánry. "Nenapadl nás žádný lepší způsob, jak posluchače upoutat, než jim celý den dokola hrát tuhle ikonickou hymnu. Což zabralo, nakonec jsme si získali pozornost celého světa," vysvětlil programový ředitel Christian Hall.

