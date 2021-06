Devítiletá řidička šokovala policisty. Její výlet se 4letou sestrou skončil nehodou

Policisté v americkém státě Utah zažili v tomto týdnu noční službu, na kterou jen tak nezapomenou. Po příjezdu k dopravní nehodě zjistili, že za volantem nabouraného auta seděla devítiletá dívka a vedle ní na místě spolujezdce její čtyřletá sestra. Dívky policistům oznámily, že si půjčily automobil svých rodičů a chtěly si vyjet na výlet.

Devítiletá řidička šokovala strážníky v americkém Utahu. Její výlet se čtyřletou sestrou skončil nehodou. | Video: Twitter/WVC Police, Associated Press

Dívky podle policie vyrazily ve středu kolem tří hodin v noci místního času a vypravily se na nejméně desetihodinovou cestu do Kalifornie červeným Chevroletem Malibu svých rodičů. Policistům sdělily, že si tam chtěly zaplavat v oceánu. Devítiletá dívka podle policie ujela asi 16 kilometrů, než narazila do dalšího auta, přejela dělící pás a nabourala do nákladního vozu.

Dívky měly zapnuté bezpečnostní pásy a vyvázly bez zranění. Stejně tak řidič nabouraného nákladního vozidla nebyl při nehodě zraněn. Ještě před srážkou stihl přivolat policii, jelikož viděl, jak auto předtím narazilo do jiného vozu.

Na videu z policejních kamer je vidět nabourané auto, ke kterému přicházejí policisté. Jakmile uviděli dvě malá děvčata, zůstali nevěřícně stát. "Cože? To je šílené! Ona řídila?," vyhrkl překvapený strážník.

Rodiče dívek se o nehodě dozvěděli, když je vzbudila policie. Neměli tušení, že jejich dcery nejsou doma. "Rodiče byli zděšeni a velmi šokováni, když zjistili, že jsou jejich děti pryč," řekl místním médiím Scott List z policie ve městě West Jordan.

Podobný incident se odehrál v Utahu před rokem, když se pětiletý kluk vypravil rodinným autem koupit si Lamborghini v Kalifornii. Policii sdělil, že se rozhodl vzít věci do svých rukou poté, co mu matka auto odmítla koupit.

