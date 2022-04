Polda Pankrác se vrací, možná naposledy. Potká se s Babišem i prezidentem Trumpetou

Sedmý díl české počítačové hry Polda vychází 15. dubna a v hlavní roli se znovu představí svérázný detektiv Pankrác dabovaný hercem Luďkem Sobotou. Autoři se v novém pokračování zaměřují na česko-slovenské publikum, nevyhýbají se politickým narážkám a parodiím a připouštějí, že sedmička možná bude poslední díl Poldy.

"Teda mně je zle, z čeho to může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama, včera jsem se jich vážně přežral." Takto znějí první věty, které před 24 roky pronesl hlasem Luďka Soboty policista Pankrác v prvním díle počítačové hry Polda.

Na Velký pátek vyjde již sedmý díl série, a přestože se svět za tu dobu hodně proměnil, Pankrác zůstává podle autorů nohama stále pevně na zemi. "Asi největší změna přišla ve třetím díle, kdy jsme ho svlékli z policejní uniformy, oblékli jsme mu civil a stal se z něj soukromý detektiv. Od té doby hraje více méně na stejnou notu," říká Petr Svoboda, producent a programátor, podle něhož se nemění ani svérázný humor, kterým Polda proslul. "Bude velmi podobný předchozím dílům. Lidi ho mají takhle rádi."

Jednu novinku přesto sedmý díl nabídne, Pankrácovi v pátrání po tajemném mimozemském stroji pomůže parťačka. "Když budu upřímný, tak Luděk Sobota, který dabuje hlavní postavu, je už prostě starší člověk a těch hlášek, které tam má, je strašně moc. Chtěli jsme mu nějakým způsobem ulehčit, a tím pádem vznikl nápad na to, že bychom mohli mít dvě hlavní postavy, mezi kterými se dá přepínat, což je vlastně i největší inovace sedmého Poldy," vysvětluje Svoboda.

O podobě Pankrácovy souputnice autoři dlouho diskutovali, nakonec se rozhodli, že na rozdíl od natvrdlého detektiva bude chytrá, hezká a emancipovaná. "Je to inteligentní a mladá holka, která si o sobě myslí, že ví všechno nejlíp, ale ve skutečnosti to tak úplně není," popisuje Svoboda. Jejich vztah ale zůstane čistě pracovní, a přestože se jedná o osobnostní protiklady, rozhodně se ve hře přitahovat nebudou.

Polda je již od prvního dílu přehlídkou dabérských hvězd, v novém pokračování se kromě Luďka Soboty představí například herci Miroslav Táborský, Bára Štěpánová, Petr Rychlý, imitátor Petr Jablonský nebo Tomáš Matonoha jako mocný státník Ronald Trumpeta. Autoři tentokrát reflektují i politické dění, takže hráč narazí v jedné lokaci například na pána s čapím kloboukem, který miluje motýle.

"Ambici komentovat politiku nemáme, protože třeba za dva roky by to už nebylo vůbec aktuální a nikoho by to už nerozesmálo. U Tomáše Matonohy jsme přemýšleli, jak Trumpetu nadabovat, říkali jsme si, že by mohl mít moravský přízvuk, a vzhledem k tomu, že Tomáš je jím proslulý, tak to byla pro nás jasná volba," vysvětluje Svoboda, kterého mrzí, že do projektu nepřemluvil Jiřího Lábuse. "Jak už je starší, tak si velmi pečlivě vybírá zakázky a chtěl hodně peněz, což jsme si už nemohli dovolit."

Přestože měli Svoboda a jeho kolegové ze Zima software chuť dělat Poldy i pro zahraniční trhy, neuspěli, takže sedmička vznikla čistě pro české a slovenské publikum. Vývoj stál milion tři sta tisíc korun, přičemž na webu HitHit vybrali od fanoušků o sto tisíc víc. "Ale v tom samozřejmě není provize HitHitu a DPH, takže ve skutečnosti jsme vybrali 900 tisíc. Určitě nám to náklady nepokrylo, museli jsme s animátorem Honzou Fialou doplácet a není v tom ani započtená naše práce, kdy jsme na Poldovi dělali dva roky zadarmo. Oba dva jsme do toho museli chodit normálně do práce," tvrdí Svoboda a doufá proto, že se nový díl bude slušně prodávat. Kromě počítačů chce hru výhledově vydat i na mobilní telefony.

"Je to moje srdcovka, s distributorem máme dohodnuté kusy, které jsou už pro mě relativně slušné, takže to pokryje náklady a něco si ještě vyděláme, ale není to žádná hitparáda. A dobré je, že až to budeme inzerovat na iOS a Androidu, tak z toho tečou slušné peníze, díky kterým můžeme třeba dělat na dalším díle. Spíš to je hobby, než aby to byl velký byznys," říká.

Svoboda zároveň připouští, že sedmý díl Poldy možná bude tím posledním. "Mám jen strach, že u Luďka Soboty bylo vidět, že už je unavenej, brali jsme ho do studia na dvě hodinky, a když jsem se s ním bavil, jestli by chtěl dělat osmičku, tak mám pocit, že ho to zmáhá natolik, že kdybychom za dva tři roky dělali další díl, tak že už by to nedal, přece jen je mu už 80 let. Kdybych ho měl citovat, tak mi slíbil, že když bude naživu, tak to udělá, ale měl jsem pocit, že se mu moc nechce. I tohle je dost velký důvod k tomu tu sérii ukončit a zkusit se zabývat něčím jiným."

Podívejte se na trailer k Poldovi 7: