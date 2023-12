Pohodlné a funkční dětské boty, které šetří nervy rodičů

modadeti.cz

Na výběr dětských bot jsou dva pohledy. A oba stejně důležité. Jeden zastávají děti, ten druhý jejich rodiče. Zatímco dětem záleží především na vzhledu bot, rodičům jde v první řadě o funkčnost.

Důležité samozřejmě také je, aby dětem boty seděly a vydržely veškeré aktivity. Aby byly reprezentativní do školy, funkční do přírody i na lítačku. Vzhledem k tomu, že dítěti roste noha a za rok je potřeba koupit několikery boty, není v kolikrát v silách rodičů kupovat ještě každé roční období dvoje boty. KEENy jsou naštěstí všestranné boty. Díky vlastnostem se líbí rodičům a jejich vzhled si zamilují i děti.

Letní sandály, boty do města, do přírody, celoročky i zateplené zimní boty do opravdové zimy. A dokonce boty do vody. KEEN nabízí veškerou obuv, na kterou si jen vzpomenete. Všechny modely mají jedno společné. Jsou moderní, líbivé a také funkční. Děti je mohou nosit v podstatě kamkoliv. Do školy, na rodinný výlet, ale i do bunkru s přáteli. KEENy budou s radostí vašimi dětmi zažívat letní brodění řekou, podzimní dobrodružství v loužích, stejně jako zimní radovánky ve sněhu.

Investice, která se vyplatí

Boty KEEN pro děti mohou být pro někoho na první pohled drahé. Ano. Na počátku je investice poměrně vysoká. Nicméně se vyplatí. Jde totiž o kvalitní boty, které jsou vyráběné z funkčních materiálů. KEEN vyrábí boty s nepromokavou membránou. Nemusíte se tak trápit, že dítě běhá venku v dešti a ani ta největší kaluž vás nemůže rozhodit. Dítko díky speciální technologii nepřijde s mokrými ponožkami. V očích malého průzkumníka budete za hvězdné rodiče! Může beztrestně skákat v kalužích a ani nemusí mít na nohou holinky.

A co vás potěší ještě víc, KEENy jsou takřka nezničitelné. I když v nich dítko stráví celý rok v přírodě, budou jako nové. Můžete je pak přenechat mladšímu sourozenci nebo je ve velmi dobrém stavu prodat dál. Investice do kvality se vám tak v dlouhodobějším časovém horizontu určitě vrátí.

Boty pro každou roční dobu

Celoroční boty. Geniální vynález, že? Pokud z něj dítě dříve nevyroste, může mu sloužit tři, někdy i čtyři roční období. Celoroční uzavřené boty nejvíce dítě využije na jaře a na podzim. Hodit se však mohou také v chladnějších letních dnech a v těch teplejších zimních. KEEN nabízí celoroční obuv se skvělými vlastnostmi. Nechybí jim dostatečný prostor pro prsty malých badatelů, kvalitní podrážky a nezničitelný materiál. A co ocení rodiče menších dětí? Nazouvání celoročních bot KEEN je jednoduché, stejně jako zapínání. To je řešené stahovacími gumičkami.

Vyberte správnou velikost pro své dítě

Dětská noha se vyvíjí. Z toho důvodu je důležité zvolit správnou velikost obuvi. Noha v ní musí mít dostatek prostoru pro růst. Na druhou stranu však boty nesmí být velké, aby v nich dítě mohlo normálně chodit. U menších dětí je také nutné pravidelně velikost bot kontrolovat. Když si dítko začne stěžovat, že ho boty tlačí, je už na výměnu v podstatě pozdě. Prostor v botě je důležitý ve všech směrech. Z toho důvodu je nutné dbát také na dostatečnou šířku a prostor pro prsty ve špičce.

Díky dostatečnému prostoru v botě dosáhnete přirozeného pohybu nohy. A jak tedy vybrat správnou botu? Ideálně postavte dítě do víka od krabice. Patou a jednou stranou k bočnicím. U nejdelšího prstu a na druhé straně boty udělejte čárku. Poté změřte délku a šířku. Vždy měřte obě nohy, jedna totiž může být delší než druhá. Boty pak volte podle té delší/ širší. Do délky je u dětí vhodné připočítat nadměrek asi 1 centimetr. Někdy se doporučuje až 1,5 centimetru. Takový nadměrek je však nutné vyzkoušet. Některé děti ho neušlápnou, zvláště ty menší.

Představujeme technologie KEEN

Dětské boty KEEN mají mnoho praktických vychytávek, které ocení nejen děti. Radost z nich budete mít především vy, rodiče.

Prodyšné materiály

Všechny boty určené pro děti jsou vyrobené z prodyšných a kvalitních materiálů. V případě vlhkosti rychle schnou.

Rychlozavazování

Konec trápení s tkaničkami. Díky systému rychlozavazování se dítě obuje samo již v nízkém věku. A vám odpadá jedna starost.

Ochrana prstů

KEEN mají patentovanou ochranu prstů, která zabrání zranění v náročnějším terénu. I když vaše dítě bude skákat po kamenech, boty zůstanou neokopané.

CNX

Všechny nízkoprofilové a lehké boty s kvalitní podešví a mezipodešví z tlumící pěny mají tuto technologii.

ECO ODOR CONTROL

Stélky bot obsahují antibakteriální probiotickou technologii, která využívá mikroby k produkci enzymů. Cílem je odbourat zápach bot z potu.

Proč si vybrat zrovna KEEN

Pojďme shrnout, proč vybrat pro své děti právě boty americké značky KEEN, která je na trhu již dvacet let.