Podzemní vody ubývá. Využívejte dešťovou vodu efektivně!

Využívání dešťové vody má dnes smysl více, než kdy dříve. Češi bojují se suchem a bude hůř. Není to strašení, ale realita. S vodou musíme hospodařit.

Možnosti využití dešťové vody

Dotace Dešťovka určitě zvýšila obecné povědomí o využívání dešťové vody. Zájem však byl, je a bude i bez dotací. Na západě je akumulace dešťové vody se zpětným využitím standardem moderních budov. Mnoho stavebníků rodinných domů i větších budov se již nechává moderními trendy inspirovat. Dešťová voda se nejčastěji využívá na splachování toalet, běžnou údržbu či zálivku zahrady.

Nadzemní nádrže v podobě sudů pod okapy nejsou vhodné na celoroční využívání dešťové vody. Používají se proto podzemní nádrže, kde voda nezamrzá a zůstává déle čerstvá. Tomu napomáhá i předřazená filtrace v podobě lapačů střešních splavenin, závěsných filtračních košů do nádrže nebo komfortnějších filtračních šachet. Nádrže jsou vybaveny čerpací technikou. Nejčastěji to jsou ponorná čerpadla nebo domácí vodárny pro umístění do technické místnosti, sklepa nebo garáže. Pro zálivku zahrady stačí jednodušší sestava nádrž - filtr - ponorné čerpadlo - zahradní hadice. Pro využití na splachování toalet je třeba přidat expanzní nádobu a jemnější filtraci. Je také třeba počítat s nutností odděleného okruhu užitkové vody. Spojení s pitnou vodou z veřejného zdroje není přípustné, proto se obvykle taková řešení objevují u novostaveb, kde náklady na samostatný rozvod nejsou nákladné.

Dotační program Dešťovka

Podání žádosti o dotaci Dešťovka (včetně vypracování odborného posudku) a související administrativa jsou nastaveny velmi jednoduše. Je ale vhodné nechat si poradit od odborníků, kteří zvolí správný typ nádrže, její velikost a další komponenty dle individuálních přání a možností investora. Dimenzování velikosti nádrže, návrh komponent i realizaci můžete nechat na odborné firmě. Výhodou využívání dešťové vody je i to, že není třeba složité povolování úřady, stačí ohlášení na stavebním úřadě.

Je jisté, že lidé, kteří hospodaří s dešťovou vodou, budou mít časem čím dál větší výhodu. Pitná voda bude pravděpodobně stále dražší a celkem reálná je i vidina zpoplatnění jímání podzemní vody ze studní. Dá se hovořit také o alespoň minimální míře nezávislosti na systému. To jsou vše argumenty, které hovoří pro využívání dešťové vody.