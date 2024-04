Chtěli nás jako “sexy černošku” a “úslužnou Gejšu”. To nechceš slyšet, říkají míšenky

Jaké to je, když vás potenciální partner nebere jako člověka, ale jako sexuální objekt? Moderátorka česko-japonského původu Naomi Adachi a novinářka Natálie Sousa s tím mají zkušenost. “Žlutá horečka není žádný hoax. Několikrát jsem si na prvním rande vyslechla, že se dotyčný vždycky chtěl podívat do Japonska. Došlo mi, že ho nezajímám já,” říká Naomi v pořadu Aktuálně.cz Rasování.

Naomi Adachi, známou také z reality show Love Island, zastihla největší vlna "žluté horečky" ještě během středoškolských let. "Tehdy jsem zrovna začala randit. Na prvním rande jsem zjistila, že tam sedíme kvůli Japonsku. V tu chvíli jsem slušně odpověděla na všechny otázky ohledně země, ale dál to nepokračovalo," nastiňuje, co při randění rozhodně netoleruje.

První epizodu Rasování si pusťte také jako podcast:

Dalším varovným signálem pro ni je, když potenciální partner chodil již dříve s ženou smíšeného původu a je přesvědčený, že Asiatky jsou "nejlepší holky na světě". Setkala se také se stereotypy ohledně povahy žen s asijským původem. "Japonky jsou hodné, vaří, udělají pro tebe cokoliv," popisuje některé z nich s tím, že někdy je úmysly protějšku těžké rozpoznat, ale většinou se člověk, kterému jde jen o etnicitu, brzy prozradí.

Novinářka Natálie Sousa má coby žena tmavé pleti v lecčem podobné zkušenosti. Problematika etnických menšin v Česku s ní rezonuje, proto loni připravila podcast Lásky čas o tom, jak se jim navazují vztahy.

Zprostředkovala v něm zkušenosti lidí s asijskými nebo africkými kořeny, ale i zážitky Romů a Romek nebo lidí arabského původu. "Právě na randění jdou dobře ukázat různé předsudky a stereotypy. Kolikrát nejde ani tolik o etnicitu, specifické věci zažívají i lidé, kteří ze společnosti vyčnívají jiným způsobem," vysvětluje, proč si téma zvolila.

Sama Sousa si nepříjemnou sexualizaci taky zažila. "Když vypadáš podobně jako já, lidi na tebe často koukají spíš jako na 'sexy černošku', se kterou si chtějí něco vyzkoušet, než na holku, která je něčím zajímavá," říká. Zmiňuje, že stereotypy ohledně lidí afrického původu mají kořeny až v koloniální minulosti. Mylné představy o Japonkách mají zase původ v gejšách, které Evropané špatně chápou jako prostitutky, doplňuje Adachi.

Obě hostky se v životě setkaly také s komplimenty, které jsou ale ve výsledku spíše urážkami. "Slýchala jsem: 'Nikdy jsem neviděl tak krásnou černošku, jako jsi ty.' Přiznávám, že byla doba, kdy mi to přišlo jako kompliment. Pak jsem o tom ale mluvila se svou sestrou a uvědomila si, že to žádná lichotka není, když lidé v Česku pravděpodobně viděli jen jednu nebo dvě černošky," říká. "I za Asiaty můžu potvrdit, že tato hláška je častá," reaguje Adachi.

Jak tedy rozlišit mezi neškodnou preferencí a fetišem? Rozdíl je podle respondentek i v tom, že přes fetiš "nejede vlak". Člověk, který má jen svůj typ, nakonec klidně žije s někým jiným, pokud se do něj zamiluje. Podle Natálie je při randění podstatné neříkat věci, které bychom sami neradi slyšeli. "Důležitá je empatie," apeluje.

Autor fotografie: Aktuálně.cz Rasování Pořad Aktuálně.cz Rasování je o životě Čechů a Češek, kteří se etnicky liší od většiny. Moderátorka Clara Zanga v něm pátrá po tom, jak předsudky a skrytý rasismus ovlivňují každodenní život lidí a všední komunikaci, ale i specifické oblasti jako jsou vztahy, sport a kultura. Hledá také odpověď na to, zda není rasa jen lidský výmysl a proč neřešíme otázku diskriminace Romů. Cílem pořadu je, aby Česko bylo domovem pro všechny.

Celý rozhovor s Naomi Adachi a Natálií Sousa si můžete pustit ve videu v úvodu článku nebo ve všech podcastových aplikacích.