Plovoucí snídaně jsou hitem Instagramu. Jíst ráno ve vodě kvůli fotce ale idylka není

Chlubí se jimi luxusní letoviska i influenceři na Instagramu. Plovoucí snídaně je klasické ranní jídlo s tím rozdílem, že se místo v posteli nebo hotelové restauraci podává v bazénu či ve vířivce. V posledních letech zažívají boom i díky koronaviru.

Plovoucí snídaně se servírují na velkých talířích nebo v barevných koších, jsou naaranžované a často doplněné o pestré tropické květiny. Důvod? Aby byly ještě fotogeničtější na sociální sítě. Oblíbené jsou zejména v Asii a Tichomoří, zejména v soukromých vilových resortech v Thajsku, na Fidži a Maledivách, píše web CNN.

V posledních pěti letech se tyto snídaně staly běžnou součástí jídelníčků v letoviscích a kvůli pandemii koronaviru jsou stále vyhledávanější, protože hoteloví hosté se vyhýbají bufetům a společným jídelnám.

"V průběhu minulého roku se stalo stravování v apartmá mimořádně populární," vysvětluje Jann Hess, generální manažer hotelu Amanjiwo na Bali. Turisté podle něj stále častěji vyhledávají soukromí. A pokud má apartmá i vlastní bazén, jsou plovoucí snídaně na první pohled ideální volbou.

Druhá strana mince

Jenže jsou tyto snídaně určené i k jídlu, nebo jsou jen krásnou kulisou pro fotky na Instagram? James Booth, reportér serveru DMarge.com ze Sydney, pro CNN přiznává, že to sice všechno moc pěkně vypadá, praxe je ale už horší. Sám dává za příklad dva roky starou historku, kdy si objednal plovoucí snídani, která ale skončila menší katastrofou.

Hned ráno o 20 minut zaspal, takže mu jídlo vystydlo. Rozhodl se i tak pořídit idylickou fotku na Instagram, jenže tácy, na kterých bylo jídlo umístěné, začaly plout každý jiným směrem. Když je postupně lovil po bazénu, omylem jídlo rozsypal a kávu rozlil.

Reportér zpackanou snídani však přičítá své nešikovnosti a nesvaluje vinu na zaměstnance letoviska, kteří jídlo připravovali. "Myslím, že je trochu násilné skočit do vody hned po probuzení," říká.

Kdyby si měl tuto zkušenost zopakovat, udělal by několik změn - nejdřív by vypil kávu, aby byl dostatečně ostražitý a nic nepřevrhl, a našel by si v bazénu místo, kde by si mohl k jídlu sednout a nestál by ve vodě.

Luxus na vodě

Plovoucí snídaně se navzdory své jisté nepraktičnosti staly luxusní hotelovou službou, kterou turisté vyhledávají. Timo Kuenzli, generální manažer hotelu Cape Fahn na ostrově Koh Samui, říká, že za poslední rok si je objednalo téměř 100 procent hostů.

A hotely jdou turistům na ruku, protože krásné fotky slouží také jako bezplatný marketingový nástroj - lidé vidí snídaně on-line, podívají se na popisek místa a pak si chtějí sami dopřát podobný zážitek.

A vzhledem k sílící konkurenci musí letoviska neustále zlepšovat svoji nabídku, aby turisty zaujala. V hotelu Six Senses Uluwatu na Bali se proto podává jídlo v červeném košíku ve tvaru srdce. Hotel Anantara na thajském ostrově Koh Phangan zase nabízí plovoucí "sushi při západu slunce" a Cape Fahn láká na plovoucí odpolední čaj.