PINK ROSES: Cukrárna, ve které se budete cítit jako ve sladkém ráji

Když Markéta Paikertová začínala jako amatérská pekařka, sotva tušila, že se její koníček promění v úspěšné podnikání. Vše začalo skromně. Od pečení jednoduchých buchet přivedlo Markétu na cestu k náročnějším dezertům přání její dcery, která toužila po narozeninovém dortu. Navzdory počáteční nejistotě se z pečení rychle stala vášeň. Její dorty získaly oblibu nejen u rodiny, ale i mezi přáteli a známými. Povzbuzená úspěchem a novými nápady se Markéta Paikertová rozhodla otevřít vlastní cukrárnu, čímž přetavila své nadšení do prosperujícího podnikání, kdy její specialita, Dortík Pavlova, získala prestižní ocenění Regionální potravina Královéhradeckého kraje za rok 2022 a s jejich Medovníkem uspěli v letošním ročníku.

Svou cukrárnu Markéta otevřela v lednu 2021, a to navzdory pandemickým omezením. "Mohla jsem mít otevřené výdejní okénko. Lidé si sice u nás nemohli posedět, ale paradoxně to fungovalo. Zákazníci byli rádi, že mají možnost si někde udělat radost, a chodili si pro naše zákusky," vypráví Markéta o svých začátcích.

Pandemie je už minulostí a Markéta se nyní plně věnuje pečení a provozu kavárny, která láká na moderní interiér a kvalitní nabídku. "Zákusky musí nejen skvěle chutnat, ale i vypadat," říká. V sortimentu nechybí dorty, cheesecaky, větrníky, cupcaky, makronky a samozřejmě Dortík Pavlova, který peče od samého začátku.

"V Pavlově jsou suroviny, které se dají krásně použít z lokálních zdrojů. Vejce od našich farmářů, cukr z místního cukrovaru a kvalitní smetana s vysokým obsahem tuku. Právě ta je klíčem k úspěchu, protože dodává dezertu vyváženou chuť a skvěle se doplňuje s čerstvým ovocem," vysvětluje Markéta.

Do soutěže o Regionální potravinu motivovali manžele Paikertovy jejich známí. "Naši přátelé o soutěži věděli a přesvědčili nás, ať se s Pavlovou přihlásíme," vzpomínají manželé. Ti kromě ocenění Regionální potravina za Dortík Pavlova jsou i čerstvými držiteli ocenění pro rok 2024 se svým Medovníkem. "Máme z toho obrovskou radost. Začali jsme jezdit na různé festivaly, akce a trhy a to nás hodně naučilo," dodává Markéta.

Podnikání Markéty je postavené na lásce k pečení a na tom, že do každého dortu vkládá srdce. "Naše cesta k cukrářské slávě nebyla plánovaná, byla to cesta objevování a vášně, která se postupně vyvíjela s každým dortem, který jsem upekla. Naši zákazníci si k nám najdou většinou cestu tak, že ochutnají něco z naší práce a vrátí se. A ještě to doporučí i svým známým," reflektuje Markéta svůj úspěch, díky kterému plánují spolu s manželem otevřít novou, větší cukrárnu s kavárnou.

