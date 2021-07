Pes záhadně zmizel na pět dní. Byl přitom jen kousek od zoufalé majitelky

Senát chce prodloužit širší nároky na odpočet daně z přidané hodnoty pro Českou televizi a Český rozhlas až do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem letošního roku a obě instituce by v příštím roce přišly celkem asi o 420 milionů korun. Prodloužení výjimky schválil ve čtvrtek Senát v novele zákona o DPH, která ruší osvobození od daně u drobných zásilek přicházejících ze zemí mimo EU. Předloha se tak vrací do sněmovny, která o návrhu senátorů rozhodne. Zatím není jasné, kdy se tak stane.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k návrhu senátorů zaujala neutrální stanovisko. Do novely se toto prodloužení pokusil vložit již sněmovní rozpočtový výbor, při závěrečném hlasování ve sněmovně však návrh neuspěl. Neprošel o jeden hlas.

Prodloužit výjimku pro ČT a ČRo navrhly hned tři senátní výbory a k tomu stálá komise pro sdělovací prostředky. "Bez jasných pravidel stanovených zákonem reálně hrozí opakování situace z doby před 1. 7. 2017, kdy Česká televize i Český rozhlas byly vystaveny zdlouhavým sporům s finanční správou, které trvají doposud," uvedla například komise pro sdělovací prostředky.