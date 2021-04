Pandemie urychlila trend stěhování za město. Důležité je ale dobré dopravní spojení.

Rozhovor s Kamilem Dunajem, ředitelem developmentu společnosti Getberg

Jaký byl z vašeho pohledu rok 2020?

Rok 2020 byl jednoznačně ve znamení pandemie. Je ale patrné, že urychlil trendy, mimo jiné trend stěhování do příměstských oblastí. Vidíme, že u lidí, kteří kupují nemovitosti na bydlení se vlivem karanténních opatření, lockdownu a posilování způsobu práce z home office, výrazně vzrostl zájem o bydlení v okolí měst, zejména pak v okolí Prahy. Já mám zkušenost ze zahraničí, že okolo metropolí žije velké množství lidí a byl jsem si jist, že tento trend v České republice bude postupně posilovat. Události minulého roku však tuto věc výrazně urychlily. Samozřejmě také zkomplikovaly osobní jednání a vyřizování na úřadech, což rozšířilo používání technologií.

Jak jste například reagovali na tuto situaci v Getbergu?

Vidíme, že mnoho našich konkurentů se zastavilo a čekají, jak se věci vyvinou. My se naopak snažíme nacházet cesty, jak našim zákazníkům a partnerům najít při zachování pravidel způsob komunikace. Zákazníkům pořizujeme fotografie či videa na míru, fotografie z dronu nebo nabízíme telekonference. Naše projekty G-Residence v Unhošti a East Gardens ve Strančicích jedou na plné obrátky a postupují dle dlouhodobého plánu. G-Residence navíc mílovými kroky směřuje k dokončení hrubé stavby a všechny byty jsou již nyní vyprodány, poslední jsme prodali před pár dny na konci března. Stejně tak pokračují podle plánu prodeje i u projektu East Gardens.

Mluvil jste o trendu stěhování za město. Co lidé od tohoto bydlení nejvíce chtějí?

Bydlení v okolí velkoměst je celosvětový trend, který nyní skokově posílil. Jedním z klíčových důvodů trendu je přesun do zdravějšího a bezpečnějšího prostředí. Do věku, kdy zakládají rodiny se také dostávají lidé, kteří mají již zkušenost s prací v zahraničí a hledají i u nás to, co znají z ciziny. Pro rodinu chtějí klidné a bezpečné zázemí s blízkostí zeleně. To je navíc ideální i pro kombinaci home office a dojíždění do práce. Také platí, že za cenu pražského bytu lze pořídit ve vybraných lokalitách za Prahou dům se zahradou.

Jaké mají tito lidé nároky na dojíždění do práce?

Nejpopulárnější jsou lokality, které mají dobrou dostupnost autem, ale jsou také na vlaku, aby lidé na automobilu nebyli absolutně závislí. Například z příměstských oblastí Prahy s dobrou dostupností vlaku se do centra dostanete stejně rychle jako z okrajových částí města. Vlak lidé běžně používají v okolí mnoha světových metropolí a například u Dublinu vzniklo na železniční trati úplně nové městečko Adamstown, jehož developeři zde vybudovali i zcela novou vlakovou zastávku s přímým spojením do 16 km vzdáleného centra Dublinu. My máme ve srovnání se světem velkou výhodu, že máme skvělou síť veřejné dopravy, a i to trendu bydlení za městem nahrává.

Změnila nějak současná situace, jak mají vypadat třeba i dispozice bydlení či vybavení?

Určitě, lidé od začátku výběru nemovitosti přemýšlejí o home office. My třeba již v základních dispozicích myslíme na tyto nové požadavky a nabízíme jednoduché rozčlenění obytné místnosti, kdy oddělená část může být využívána jako kancelář, ale třeba i na přespání pro prarodiče. Právě variabilita je v těchto věcech podle naší zkušenosti velmi důležitá. Podobně pak plánujeme nabízet našim klientům i zahradní domek snadno upravitelný na home office. A podle prvních ohlasů mohu říci, že o to bude jistě velký zájem. Co se týče vybavení, určitě je třeba dnes nabízet smart home ready nemovitosti, aby si pak sám zákazník mohl předpřipravený dům či byt dovybavit podle svých představ.

Minulý rok byl ale také rokem rekordního objemu hypoték, že? Jaký očekáváte rok 2021?

Silným fenoménem roku 2020 a vlivem byly relativně levné hypotéky, které stále ještě trh nabízí. Doba proto přála pořizování nemovitosti, ať už pro vlastní bydlení nebo jako investice a výhodné uložení prostředků v nejisté době. Na trhu nebylo moc podobně výhodných a stabilních investičních segmentů. Již nyní je patrné, že na začátku letošního roku pokračují trendy roku loňského. Trh s nemovitostmi se pod vlivem pandemie nezastavil. A podobně jako v loňském roce očekáváme velký růst zájmu během jara a léta.

Považujete reality v současné době za lukrativní investici?

Určitě. A očekáváme další nárůst poptávky po realitách jako investiční komoditě. Předpokládáme, že porostou investice do nemovitostí, zejména v žádaných lokalitách okolí Prahy. Například pořízení rodinného domu může být nyní velmi zajímavou investicí. Vzhledem k poptávce převyšující nabídku lze hezký dům v dobré lokalitě o velikosti 4kk nebo 5kk pronajmout v současnosti i za 35 tisíc korun měsíčně, byt pak za 15 až 30 tisíc korun měsíčně, podle velikosti. Hlavně ale návratnost investice je v okolí Prahy vyšší než v hlavním městě. Za cenu bytu v Praze tak stále ještě pořídíte dům za Prahou. Toto však nebude platit stále a ceny domů zde v budoucnu porostou. Je proto pravá chvíle na investici právě nyní.

