Je to téměř rok, co se na statku v Lošanech na Kolínsku podařilo dokončit a otevřít Památník tří odbojů. Dcera odpůrce nacistického režimu, generála Josefa Mašína, o to usilovala deset let. Společně s architekty se jí v místě podařilo skloubit historii s výrazným estetickým jazykem. Stavba koncem června získala cenu předsedy Senátu a nominaci na Českou cenu za architekturu.

