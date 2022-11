Oxfordský biskup podpořil sňatky homosexuálů. Mrzí mě, že kvůli mně trpěli, přiznal

Podle biskupa z Oxfordu by anglikánská církev měla začít oddávat homosexuální páry. Ve své eseji vyjádřil lítost nad tím, že sám dříve nepřispíval k tomu, aby církev byla vůči sexuálním menšinám vstřícnější. Ke změně názoru dospěl až za deset let.

Reverend Steven Croft se ve své eseji Together in Love and Faith (Společně v lásce a víře) omluvil za to, že se jeho pohled na sňatky stejnopohlavních párů změnil až příliš pozdě. "Je mi líto, že jsem svými dřívějšími názory způsobil gayům a lesbám bolest. Dnes už jsem přesvědčený, že by kněží měli homosexuálním párům umožnit, aby vstupovali do manželství, pokud si to přejí," citoval oxfordského biskupa zpravodajský web stanice BBC.

Postoj anglikánských duchovních k otázce stejnopohlavních manželství se podle něj nemění dostatečně rychle. "Věřící z řad LGBT komunity trpěli jenom proto, že se naše církev nebyla schopna vyvíjet. Mně samotnému trvalo deset let, než jsem pochopil, že musíme gaye, lesby i jejich rodiny zahrnout láskou a respektem. Musíme milovat i lidi, kteří se od nás liší," zdůraznil Croft.

Biskup z Oxfordu je zatím nejvyšším představitelem anglikánské církve, který se k podpoře sňatků stejnopohlavních párů přihlásil. Žádný anglikánský duchovní však podle současných církevních norem gaye a lesby oddávat nemůže.

Mohlo by vás zajímat: Jsem pro stejnopohlavní manželství, církev by do toho neměla mluvit, říká farář Jakub Helebrant