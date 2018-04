Ötztal – místo nabité adrenalinem a dobrodružstvím

Ötztal se nachází na západě Rakouska ve spolkové zemi Tyrolsko v jižně položeném postranním údolí řeky Inn. Je dobře dostupný prakticky jakoukoli dopravou – autem, vlakem nebo letadlem. V údolí byl před lety nalezen mumifikovaný poutník, který zahynul asi před pěti tisíci let – dostal jméno Ötzi. Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.

V regionu Ötztal je všeho hojně. Počínaje množstvím hor s možností pěší turistiky a bohatých možností pro horolezce přes bikery, kteří tam mají celou republiku Bike Republic, až po ukryté vodní rokle řek Inn či Ötztaler Ache pro fanoušky raftingu či canyoningu. Dobrodruzi si mohou vychutnávat skokánky do bazénků, přírodní skluzavky či úseky pro slaňování.

Všechno vám usnadní turistická karta Ötztal Premium Card, která nabízí opravdu mnoho možností bezplatných služeb a nabídek.

Area47 - to musíte zažít!

V Ötztalu je skutečně vše, i to, co jinde není: Největší venkovní zábavní park v Rakousku nabízející adrenalin, sport a akční zážitky - nic pro pecivály. Vyzkoušíte v něm horské kolo, rafting, bungee jumping, canyoning, horolezectví, jízda na kladce po laně, slaňování vodopádů. Narazíte také na srdce svírající tobogány hned v pěti vydáních, na vodní katapult s dostřelem 10 metrů do výšky, na obří houpačku, na závraťové lanové centrum s dráhou vedenou pod mostem, ale přesto se tyčící skoro 30 metrů nad divokou řekou Ötztaler Ache. Jeden z pilířů mostu slouží i jako umělá stěna, největší v Rakousku.

Nestačí? Můžete se tedy vydat na průzkum jeskyní. Nevěříte? S průvodcem projdete spleť jeskyní a tunelů, nacházejících se až 110 metrů pod povrchem. Za 2. světové války v nich měla být zbudována utajená elektrárna. Průvodci a instruktoři se postarají o vaši bezpečnost všude a vždy.

Po stopách 007

Uvnitř vrcholu Gaislachkogl v Söldenu byla loni otevřena výstava s názvem 007 elements. Co v ní najdete, netřeba rozvádět. Uvidíte nejrůznější galerie, které se věnují filmům s Jamesem Bondem. Dominuje především film "Spectre" a scény pořízené v Söldenu, ale zmíněny jsou i další filmy. V nadmořské výšce 3050 m ožijí na dvou poschodích jedinečné a nezapomenutelné scény. Impozantní stavba splývá s okolními horami a pořádně ji vidíte, teprve až vystoupíte z podzemního tunelu.

Oba hlavní sály nabízejí dechberoucí výhled na ötztalské hory a údolí. Až tedy v Söldenu dorazíte na vrchol Gaislachkogl, uvidíte špičkovou moderní techniku, současnou architekturu a překrásnou přírodu v dramatické filmové zvukové kulise.

Tipy

Ice Q - restaurace s 360° výhledem ve výšce 3049 metrů

Lanovka Gaislachkoglbahn - futuristická dolní a extravagantní horní stanice

Widiversum - zábavná mise pro děti

Aqua Dome - termální lázně

Alpine Coaster - bobová dráha dlouhá 3,5 km s výškou až šest metrů

Tento článek vznikl ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.