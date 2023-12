Otevřený vztah je sakra práce. Nejde mi jen o sex, rodiče se o mě bojí, říká Veronika

Milovat více lidí zároveň přijde třiadvacetileté Veronice zcela přirozené. Žít v otevřeném vztahu je tak podle ní mnohem upřímnější než být partnerovi nevěrný. Vedle svého dlouhodobého přítele Honzy už tři roky udržuje intimní známosti s dalšími muži. V podcastu Co z tebe bude?! popisuje, co si o jejím partnerském životě myslí rodiče, i co bude dělat, až si jednou bude chtít pořídit vlastní děti.

Veronika je se svým partnerem Honzou už šest let. Ani jeden z nich přitom dříve žádnou vážnou známost neměl. "Když jsme se začali potkávat, cloumala s Honzou nejistota, jak vztah se ženou zvládne. Po několika schůzkách se mi totiž 'vyoutoval' se svou bisexuální orientací ('vyoutoval', tedy svěřil se svou skutečnou sexuální orientací pozn. red.). Nevěděl, jak budeme řešit, když bude chtít navazovat vztahy s muži," vzpomíná Veronika na přiznání, které by leckterou dívku v jejím věku mohlo odradit. Tehdy mladý pár téma otevřeného vztahu ale na nějaký čas odložil a vrátil se k němu až po třech letech.

"Ze začátku jsem o tom nechtěla slyšet. Bála jsem se, abych o Honzu nepřišla. Posléze ale zvědavost převážila. Řekla jsem si: Pojďme to zkusit a uvidíme, co se stane. Honza byl férový, věděl, že sám něco chce, a dokázal mi nabídnout to samé. V té době už byl náš vztah docela usazený. Ne že bychom spadli do stereotypu, ale člověk samozřejmě poznává i jiné lidi a nachází k nim sympatie. Lákalo mě, že bych mohla prozkoumávat svou sexualitu, aniž bych o svého hlavního partnera přišla," vysvětluje Veronika, co ji nakonec přimělo s otevřeným vztahem souhlasit.

S Honzou se dohodli, že si o svých paralelních vztazích budou vzájemně říkat a stejně upřímní budou také ke všem lidem, s nimiž se intimně sblíží. Veronice přitom nikdy nešlo jen o sex. "Chtěla jsem se svými kamarády s výhodami trávit čas i jinak než v posteli. Ne každý to ale chápal, spousta mých paralelních vztahů na tom ztroskotala," připouští Veronika. Její známosti zpravidla trvaly několik měsíců a podle dohody s Honzou neměly přerůst do romantické roviny. Pak se ale Veronika zamilovala do svého kamaráda, se kterým do té doby ani neměla intimní vztah.

Když přijde žárlivost…

"Byla jsem zmatená, říkala jsem si, že jsme si s Honzou vytyčili jasné hranice a že se mi přece nic takového nemůže stát. Netušila jsem, jak tuhle novou situaci řešit, jenom jsem věděla, že nemá smysl před Honzou cokoli tutlat. Nakonec to přijal s klidem a oba jsme díky tomu zjistili, že nemusíme být exkluzivní ani v romantické rovině a zvládneme klidně i polyamorní vztahy," vypráví Veronika. Zmiňovaný kamarád sice nakonec zjistil, že mu alternativní podoba partnerství nevyhovuje, pro Veroniku s Honzou to ale byla cenná zkušenost.

V současnosti oba udržují jeden paralelní vztah a ví, že kdyby v něm nečekaně došlo i na lásku, můžou se druhému bez obav svěřit. Nelze přitom říct, že by je občas nepřepadla žárlivost. "Kdykoli na mě žárlivost přišla, měla nějaký hlubší podtext. Většinou jsem si nebyla jistá sama sebou, bála jsem se, že moje místo může snadno nahradit někdo jiný. V takových situacích si s Honzou sedneme, popíšeme si svoje emoce a řekneme si, co můžeme udělat, aby se ten druhý cítil líp. Je to sakra práce, člověk musí mít sebereflexi a občas dát stranou vlastní ego," přibližuje v podcastu. Celý Veroniky příběh si poslechněte v podcastu Co z tebe bude?!, který je dostupný ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spotify, Spreaker, Google Podcasty a Apple Podcasty