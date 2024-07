České olympijské kolekci se doma smáli, ve světě slaví úspěch

Organizátoři letních olympijských her v Paříži vybrali českou kolekci jako jednu ze sedmi, které se rozhodli vyzdvihnout v příspěvku na oficiálním instagramovém účtu. Kolekce návrháře Jana Černého, která v česku vzbudila silné kontroverze, se tak zařadila mezi světové velikány módy.

Česká kolekce pro slavnostní zahájení olympijských a paralympijských her 2024 v Paříži | Foto: olympijskytym.cz/Jakub Zeman

Po Mongolsku, jehož kolekci titulují fanoušci na sociálních sítích jako nejvydařenější a nešetří oslavnými komentáři typu "Mongolsko vyhrálo olympiádu ještě dřív, než stihla vůbec začít!" a Haiti, které si vysloužilo pomyslnou stříbrnou příčku, se tak Česko řadí na třetí místo v boji o nejprestižnější z neexistujících módních medailí.

Proti gustu kapustu

Kolekce přitom v tuzemsku příliš úspěchu nezískala. Rozruch, který vyvolaly Černého flekaté trenčkoty, o nichž se diskutující na sociálních sítích nelichotivě vyjadřovali jako o "pocákaných pláštích z chemických laborek", rozdělil českou společnost, kterou přitom vzájemnost při konání velkých sportovních akcí naopak umí spojit jako nic jiného.

Ve světě to ale vidí jinak. To, co Češi na kolekci strhali, se naopak mnohým z více než osmi milionů uživatelů, kteří oficiální olympijský účet na Instagramu sledují, zjevně líbí. Naopak francouzskou kolekci, kterou Češi často dávali za příklad skutečně vydařené práce, pak fanoušci glosovali s tím, že reprezentační sportovci vypadají spíše jako zaměstnanci aerolinek.