Nejnovější návrh státního rozpočtu už potřetí zásadně mění částku, se kterou bude příští rok hospodařit ministerstvo kultury. Nejprve začátkem léta vláda avizovala, že na kulturu dá 14,3 miliardy korun, nedávno to změnila na 16,4 miliardy, nynější návrh už opět počítá se 14,3 miliardami. Meziročně by se jednalo o pokles oproti letošním 15,24 miliardám.

Údaj vyplývá z návrhu státního rozpočtu, který vypracovalo ministerstvo financí. "Příprava stále probíhá. Do doby, než budou jednání uzavřena, nebudeme komentovat podrobnosti," sdělil ve čtvrtek tiskový odbor ministerstva kultury. To vede Martin Baxa z ODS. Nižší rozpočet má příští rok mít více resortů kromě práce, obrany, spravedlnosti, financí a zahraničí.

Vláda premiéra Petra Fialy z ODS v programovém prohlášení uvedla, že se chce blížit k tomu, aby na kulturu šlo jedno procento ze státního rozpočtu. Letos by v takovém případě výdaje musely činit 18,9 miliardy korun. Pokud by stát chtěl poslat jedno procento na kulturu bez výdajů na církve, částka by byla ještě výrazně vyšší.