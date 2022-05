Obyvatelé Říma dodržují zákaz nočního vycházení. Města se zmocnili hladoví divočáci

Obyvatelé čtvrtí na severu Říma si v posledních dnech musejí znovu zvykat na zákaz nočního vycházení. Mohou za to množící se útoky divokých prasat, která se poblíž hlavního města Itálie toulají už několik let. Jedné ženě dokonce bachyně při nedávné potyčce stála na hlavě, než ji zachránil její pes.

Podle nedávného doporučení místní samosprávy nemají lidé žijící v římské čtvrti Balduina po půl deváté večer opouštět bezpečí svých domovů. "Pokud vás v těchto hodinách divočáci napadnou a zraní, může se stát, že nebude poblíž nikdo, kdo by vám pomohl, a může trvat, než vás někdo najde," citoval deník The Guardian Gianlucu Sabina, který v oblasti bydlí.

Stejný problém řeší také oblast Aurelio na předměstí Říma. Zákaz vycházení tam podle předsedy sousedského sdružení Franca Quaranty začali dodržovat sami občané, protože komunální politici nedokázali přijít s účinnými opatřeními, jak incidentům s prasaty předejít.

"Co kdyby divočák nezaútočil na dospělého člověka, ale dítě? Už jenom kousnutí jeho velkými zuby může způsobit zranění, které vás může dostat do ohrožení života," zdůraznil Quaranta. "Prasata se dostávají blíž a blíž k lidem, a to nejen v noci. Často se procházejí po ulicích v kteroukoli denní dobu," doplnil Giovanni Mantovani, který vede sousedský spolek v Monte Mariu.

Zatím poslední obětí drzých zvířat se stala psychoterapeutka Marta Santangelová, kterou divočák překvapil u popelnic, když šla vyvenčit svého psa. "Bylo skoro jedenáct večer. Chtěla jsem vyhodit pytel s odpadky, když jsem si u kontejneru všimla malých prasátek. Vzápětí se za mnou ale pustila jejich matka. Asi se o mláďata bála, tak jsem rychle vzala psa do náručí a běžela jsem se schovat," popsala žena.

Pokus o útěk jí však nevyšel. Bachyně na ni zaútočila a srazila ji k zemi. "V jednu chvíli jsem cítila, jak mi jde po hlavě. Křičela jsem a můj pes mě začal bránit. Kolem pobíhalo sedm selátek, která mě ale nenapadla," vylíčila Santangelová. Kolemjedoucí motocyklista ženu následně zavezl do nemocnice, kde ji lékaři ošetřili drobná zranění na obličeji a koleně.

Vedení města v reakci na útok začalo stavět oplocení kolem národního parku, ze kterého se zvířata do Říma dostávají, a častěji vybírat popelnice v okolí hlavních přístupových bodů. Podle ochránců přírody divoká prasata na člověka útočí jen v případech, kdy mají pocit, že ohrožuje jejich potomky nebo zdroj potravy.