Setkání s duchy či cestování vesmírem. Svědectví a důkazy naleznete ve Švédsku

Novinové články a knihy či svědectví lidí, kteří tvrdí, že cestovali na Venuši nebo na Měsíc. I toto o paranormálních jevech je ukryto v knihovně čtyři kilometry pod zemí ve švédském městě Norrköping. Do města tento fenomén přitahuje zvědavce z celého světa.

Pětašedesátiletý Clas Svahn a třiasedmdesátiletý Anders Liljegren nejsou ani věřící, ani pověrčiví, ale rádi se prezentují jako "zvědaví průzkumníci neznámého", když odhalují svou dokumentaci, kterou shromažďovali 50 let a která se zabývá "nevysvětlitelným". Knihy tvoří většinu jejich sbírky, která zahrnuje i originálnější dokumenty, jako jsou svědectví na magnetických páskách a fotografie přízraků - vše je umístěné v tzv. archivu pro nevysvětlitelné (AFU) o rozloze 700 metrů čtverečních.

"To, co zde v AFU budujeme, je úložiště vědomostí," vysvětluje Svahn, který tvrdí, že jejich provizorní knihovna je největší svého druhu na světě. "Snažíme se získat co nejvíce informací o nevyřešených vědeckých záhadách a zpřístupnit je světu." Říká, že ho ročně navštíví asi 300 lidí.

Tyto archivy se v současné době digitalizují a velkou část položek lze již nyní prohlížet na serveru, pokud máte přístupové kódy - o které se archiváři rádi podělí.

Nejen podivíni, ale i profesoři zde čerpají informace

Profesor historie a bioetiky na Pensylvánské státní univerzitě Greg Eghigian překročil Atlantik, aby se v rámci svého výzkumu pro knihu o historii fenoménu "UFO" ponořil do prostor AFU. "Pracoval jsem v bezpočtu archivů v Evropě, Spojených státech a Británii. Můj pobyt v AFU byl bezpochyby nejvíce fascinující a produktivní," řekl agentuře AFP. "Podle mého názoru nelze toto téma studovat do hloubky bez nahlédnutí do této sbírky."

Známý "neidentifikovaný létající objekt" neboli UFO, který byl dlouho stigmatizován a odmítán, si postupně vydobývá místo i ve vědeckém výzkumu. V polovině loňského září zveřejnila NASA zprávu s doporučeními, jak jej v budoucnu důsledně zkoumat. Pro UFO nyní NASA používá označení "neidentifikované anomální jevy" (UAP), které připouští také možnost, že některá z pozorování ve skutečnosti nejsou fyzické objekty, ale jevy v atmosféře.

V místnosti ve švédském muzeu věnované těmto nevysvětlitelným vesmírným jevům listuje Clas Svahn zažloutlými stránkami knihy s červenou obálkou. Kniha, převzatá z podzemní ufologické scény bývalého SSSR, byla vydána formou samizdatu, který byl celý napsán na psacím stroji a existoval pouze v sedmi nebo osmi originálních výtiscích.

"Je to vzácná věc," říká a listuje ruskými poznámkami a náčrty raket. "Nevěděli, co vidí, ale ve skutečnosti to byly rakety vypouštěné z kosmodromu Pleseck (u Archangelsku na severu evropské části Ruska)," říká nadšenec, který obsah knihy analyzoval s rusky mluvícími lidmi.

S duchy se setkal i Victor Hugo

Archivy AFU jsou plné překvapivých příběhů, například je tu příběh francouzského spisovatele Victora Huga z jeho politického exilu na ostrově Jersey u francouzského pobřeží, na který upozorňuje výstava v místním muzeu umění. V poznámkách pořízených při přípravě na napsání knihy Spiritistické sedánky na ostrově Jersey, která vyšla posmrtně v roce 1923, spisovatel popsal kontakt, který měl se svou zesnulou dcerou.

Tyto zápisky pak daly vzniknout novému náboženství, které ve Vietnamu vyznává několik milionů stoupenců, vysvětluje kurátor výstavy Magnus Bärtas. Freska Victora Huga nyní zdobí zeď chrámu asi deset kilometrů severně od Ho Či Minova Města.

V knihovně se shromažďují údaje o různých paranormálních jevech, "které pokrývají také folklór a víru", říká Svahn. Zdůrazňuje, že archivy se neomezují pouze na UFO. "Jsou to sociální materiály, ukazující dopad na společnost po celém světě a na životy lidí". Víra se vyvíjí z generace na generaci a to, co bylo v minulosti vydáváno za pověrčivost a jako takové odmítáno, dnes takové být nemusí.

Umělkyně Ida Idaidaová strávila měsíc zkoumáním podzemních archivů AFU, aby mohla vytvořit své dílo, obrovskou černou dřevěnou konstrukci. Inspirovala se zkušenostmi čarodějek, které vyčetla z knih. "V průběhu dějin bylo jejich znalostmi opovrhováno," říká.

Podle Magnuse Bärtase poskytují tyto archivy prostor lidem, jejichž zkušenosti a svědectví jsou zpochybňovány či nejsou brány vážně. "Jen proto, že je něco bizarní nebo nevysvětlené, bychom to neměli odmítat, měli bychom to studovat a být otevření," tvrdí.