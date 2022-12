Zachraňují kostel v Opavě. Má skříň s tajnými dveřmi jako z Letopisů Narnie

Skupinka Opavanů původně chtěla jen zachránit chátrající gotickou branku v parku. Jejich snaha však měla překvapivý vývoj. Brzy se stali majiteli přilehlého kostela svatých Janů, jehož historie sahá až do středověku. A začali se starat o to, aby řadu let zavřený objekt v centru města zase ožil a opět plnil svůj původní účel.

Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty v opavských Smetanových sadech má bohatou historii. "Jeho nejstarší součástí je presbytář, který postavil řád Johanitů někdy po roce 1359, kdy je do Opavy přivedl opavský vévoda Mikuláš II.," vysvětluje památkář Dalibor Halátek. Právě on je předsedou spolku, který se před rokem ujal záchrany svatostánku. Původně gotický kostel během dalších století prošel několika přestavbami a jeho dnešní podobu do značné míry určily úpravy provedené barokními architekty a klasicistní průčelí. V roce 2021 byl už osmým rokem zavřený pro veřejnost. Na jeho opravy chyběly peníze. Právě v té době se ho ujal nově zřízený spolek Kostel sv. Janů. Projdeš gotickou brankou a získáš kostel "Na začátku stála aktivita spolku Za Opavu, který se snaží opravovat drobné sakrální památky na Opavsku. Gotická branka, která stojí vedle kostela, byla v hodně špatném stavu. V roce 2019 jsme na její opravu získali dotaci," popsal začátek příběhu památkář Halátek. Aby mohli začít pracovat, potřebovali mimo jiné přístup k elektřině a k vodě. S tím jim pomohli minorité, pod jejichž správu spadal kostel svatých Janů. Atmosféra uvnitř byla natolik úžasná, že nechávali kostel otevřený, aby se do něj mohli po letech podívat i další lidé. Okamžitě jim také bylo jasné, že chátrající gotická branka není jediným objektem, který potřebuje záchranu. Totéž platilo i pro kostel, v jehož klenbě nad oltářem jsou na první pohled patrné velké praskliny. "Ptali jsme se minoritů, jestli budou s kostelem něco dělat, ale posteskli si, že nemohou," říká Halátek. Starají se totiž o budovy kláštera a o jejich hlavní kostel. Na údržbu dalšího majetku už se jim nedostávaly peníze. "Tak trochu žertem řekli, ať si kostel klidně vezmeme. A my jsme se toho chytili," konstatuje památkář. Původně uvažovali o zápůjčce, dopadlo to jinak "Když jsme opravovali branku, spustili jsme kampaň na Startovači nazvanou Brána pro svatého Jana a byla velmi úspěšná," říká Halátek. Přinesla téměř dvojnásobek plánované částky a pomohla odstartovat první opravy v kostele. Kostel sv. Janů v Opavě Foto: Tomáš Vocelka Více informací o kostelu, plán akcí a dění kolem lze najít na webu kostelsvatychjanu.cz nebo na Facebooku facebook.com/kostelsvjanu. Přispět je možné na transparentní účet 298515292/0300 Památkář ani jeho přátelé netoužili po tom, stát se majiteli kostela. Původně uvažovali spíš o formě zápůjčky - jenže takové řešení by bylo administrativně velmi složité. Nakonec se ukázalo, že ideální bude, když církev převede kostel do majetku nově založeného spolku, nesoucího název Kostel sv. Janů, z. s. Jedinou náplní jeho činnosti je starost o objekt, pořádání akcí a získávání financí na opravy. Dveře jako do Narnie "Vlastníky kostela jsme se stali před rokem, tedy 17. listopadu 2021," říká Dalibor Halátek. Opět se v něm slouží i bohoslužby, a to díky vojenskému kaplanovi Kamilu Víchovi. "Chceme vracet věci původnímu účelu, nebylo naším cílem, aby se z kostela stal kulturní dům, vysvětluje památkář. Skříň v sakristii kostela sv. Janů, která uvnitř ukrývá dveře do bývalé kostelní pokladnice. | Foto: Tomáš Vocelka Spolek získal s kostelem i jeho vnitřní vybavení, včetně obrazů a soch. Mnohé z nich jsou kulturními památkami. A pak je tam ještě jedna věc, která probouzí fantazii - v sakristii je dřevěná skříň, kterou se dá projít na druhou stranu a připomíná tím filmové Letopisy Narnie. Ve skříni je ukryt vchod na úzké točité schodiště, které vede do bývalé kostelní pokladnice (ukládaly se tam cenné předměty používané při bohoslužbách). První rok přinesl řadu oprav, plánují se další Za rok, který proběhl od převzetí kostela, se spolku podařilo udělat mnoho práce. Opravili rozbitou střechu nad sakristií, podařilo se očistit a natřít rezavějící věž, dávali do pořádku rozvody elektřiny a vody, měnili okapy. Kolem kostela se také prováděl archeologický průzkum, po kterém geologové zjišťovali, zda je příčinou popraskaných zdí a klenby nějaká změna v podloží. Výsledky už byly zohledněny v projektové dokumentaci na obnovu a čeká se na stavební povolení. Zároveň v kostele proběhlo přes třicet akcí, od přednášek a komentovaných prohlídek přes workshopy až po koncerty. "V roce 2023 bychom se chtěli pustit do opravy popraskané klenby, pokud se nám na to podaří získat peníze," vysvětluje jeden z hlavních cílů památkář Halátek. V plánu je také přístavba záchodů, které jsou potřebné vzhledem k mnoha akcím, které v kostele probíhají. Popraskaná klenba nad oltářem kostela sv. Janů v Opavě | Foto: Tomáš Vocelka Lidé pomáhají, starý pán daroval ušetřených padesát tisíc Ve shánění peněz pomáhají spolku i akce v kostele a dary od lidí. "V době, kdy jsme vybírali na Startovači peníze na branku a opravy kostela, o tom vyšel článek v regionálních novinách. Ozval se starý pán, bývalý horník a přinesl padesát tisíc korun," řekl člen spolku a šéf opavského festivalu Slunovrat Václav Müller. Bývalý horník svůj dar okomentoval slovy: "Chodil jsem kolem tohoto kostela už dlouho a díval se, jak chátrá. Je dobře, že se o něj někdo postará a že k tomu můžu trochu přispět i já." Když o něm chtěli napsat článek, jen skromně mávl rukou. "A kaj tež, moje jméno nikam nepište." Tak alespoň jeho slova citují na Startovači. "Byl to takový krásný adventní příběh roku 2020," řekl Müller.