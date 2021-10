Les Lenin, herečka kosmonautka a carská svatba. Nejhezčí fotky z tohoto týdne

Do kosmu se vydali ruští filmaři, aby natočili skutečný film z vesmíru. Do Petrohradu se sjelo 1500 hostů na první svatbu carského rodu Romanovců na ruské půdě za sto let. A salóny krásy v Kábulu musely z reklamy vymazat ženské tváře. Podívejte se na dvacet nejlepších fotek, které popisují ve zkratce tento týden.

