Obrazem: Superúplněk nabídl krásnou podívanou. Takto zářil v Praze, Moskvě či Larnace

Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti ČEZ. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny.

Fiala již v květnu v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Reuters řekl, že ve hře je stále několik scénářů. Ministři diskutují například o tom, že by se oddělila stará energetická aktiva ČEZ, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie. "To je určitě jedna z možností, ale ještě jsme se k tomu nedostali," řekl agentuře premiér.

Stát by získáním elektráren mohl ovlivňovat ceny elektřiny. "Česko má určitou nevýhodu, protože máme velmi malý vliv na jakoukoli energetickou infrastrukturu. To se musí změnit," podotkl Fiala. Stát je majoritním akcionářem ČEZ, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.