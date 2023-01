"Říkali nám, že jsme blázni." Na Vysočině koupili lesní chatu, mají v ní ubytování

Filip a Simona si nedaleko Havlíčkova Brodu vyhlédli starou lesní chatu na skále, koupili ji a proměnili na víkendové bydlení s výhledem do malebného kraje Vysočiny. Cesta ke splnění jejich snu byla ale náročná. Bojovali se skalnatým terénem, drahým materiálem i vysokou cenou, kterou si za nemovitost řekl původní majitel.

"Lesní chatky si před třemi lety všiml Filip, když okolo ní jezdil na pracovní schůzky. Začal se pídit po tom, komu patří, vypadala zanedbaně a opuštěně. Zjistil, že její majitel do ní příliš často nejezdí, a vyjednal s ním prodej," vzpomíná Simona na začátky vzniku Skalní chaty Valentýna.

První zádrhel přišel ve chvíli, kdy si vlastník řekl o poměrně vysokou částku, protože objekt prodat příliš nechtěl. "S kýmkoli jsme se o tom radili, kroutil nevěřícně hlavou a od koupi nás odrazoval. Kamarádi říkali, že jsme blázni," vypráví Simona.

Filip se nedal odradit, sehnal peníze a chatu koupil. Prodej se v okolí obce rychle rozkřikl a do Havlíčkova Brodu začínaly chodit nabídky od různých investorů, kteří nemovitost chtěli od rodiny odkoupit, protože s předchozím majitelem se nedohodli. "Tehdy jsem váhala, zda chatu neprodat. Otěhotněla jsem, a protože sami žijeme v rekreačním objektu, říkala jsem si, že bychom si za ty peníze zvelebili náš domov. Filip si ale nedokázal představit, že by místo vlastnil někdo jiný než on," říká sympatická majitelka.

Přestavbu si dvojice navrhovala svépomocí a jako při každé rekonstrukci narazila na řadu překážek, na něž dopředu ani nepomyslela. Podívejte se.