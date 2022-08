Do Divadla Kalich, kde se do středečních 17:00 koná veřejné rozloučení s Hanou Zagorovou, během dopoledne dorazily stovky lidí. Dlouhá fronta příznivců zpěvačky, která zemřela v pátek 26. srpna, se v pražské Jungmannově ulici vytvořila již hodinu před začátkem pietního aktu.

Přístup do sálu organizátoři otevřeli v 11 hodin dopoledne. Po skončení rozloučení z divadla květinové dary převezou na improvizované pietní místo v blízkosti vstupu vyšehradského hřbitova, kde budou umístěny do 3. září do večerních hodin. I sem bude možné se symbolicky přijít rozloučit s oblíbenou zpěvačkou a případně i zapálit svíčku, informovali pořadatelé.

Podívejte se, jak se lidé loučili s oblíbenou zpěvačkou.