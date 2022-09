První tramvaje i ženy průvodčí. Staré fotky ukazují, jak se kdysi po Praze cestovalo

Návrh na zkrácení doby důchodového pojištění pro získání starobní penze z 35 na 25 let nechá vláda na připravovaný širší balíček úprav penzí, který chystá v polovině příštího roku. Ve středu večer schválila jen návrh umožňující zdravotním záchranářům dřívější odchod do důchodu. Po jednání kabinetu o tom ve středu informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že návrh, který předkládal, stáhl po dohodě s koaličními partnery, nikoli z důvodu nesouhlasu ministerstva financí.

Dřívější penzi bez krácení částky mají jen horníci. Zdravotničtí záchranáři by se k nim mohli připojit od ledna. Po odpracování 4400 směn, tedy asi 20 let v terénu, v operačním středisku či v horské službě, by mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dřív. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc. Dohromady by to bylo až pět let. Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z 21,5 na 26,5 procenta.