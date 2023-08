Koupání na Džbáně? Praze 6 vadil postoj developera, otevřela plovárnu na druhém břehu

Rok na to, co majitel uzavřel plovárnu Džbán, se lidé v nádrži zase koupají. Praha 6 jim zpřístupnila břeh na druhé straně, otevřela na něm kiosek i půjčovnu surfů. Vlastník zchátralého koupaliště si jeho další provoz podmiňoval změnou územního plánu, která by mu umožnila vybudovat bydlení a kanceláře u vody. Jednání developera radnice odsoudila, postavil se za ni také magistrát.

